Kevin Castaño: "Contra Paraguay hay que hacer un partido 'tenaz'; ellos son muy agresivos"

Kevin Castaño fue uno de los futbolistas destacados de la Selección Colombia en el triunfo histórico por 2-1 frente a Brasil el pasado jueves en el estadio Metropolitano; no obstante, ahora el volante de la 'tricolor' ya pasó página de ese brillante acontecimiento y ahora se centran en el combinado de Paraguay su siguiente rival por las eliminatorias.

El jugador del Cruz Azul, de México, fue uno de los futbolistas de la 'tricolor' que compareció este sábado en rueda de prensa desde territorio barranquillero. De entrada, Kevin Castaño analizó ala Selección de Paraguay.

"Es un rival muy duro que obviamente nos va a presionar porque está de local, hay que trabajarlo para sacarlo adelante", afirmó de entrada el centrocampista de nuestro país.

Kevin Castaño contra Brasil.

"Sí claro, venimos haciendo las cosas de la mejor manera, el grupo está trabajado muy bien. Hay que hacer un partido muy inteligente porque es un rival muy difícil y sabemos que si lo trabajamos como el 'profe' lo desea, sabemos que los podemos ganar"

"Todos los partidos son diferentes, sabemos que Paraguay es un rival muy difícil, un rival que hace el juego lento y pesado. Sabemos que los paraguayos son jugadores que son muy agresivos, así que hay que hacer un partido muy inteligente, un partido muy tenaz y ser muy efectivos allá".

"Hay que hacer un partido inteligente, sabemos que Paraguay viene detrás de nosotros, que necesita los tres puntos, al igual nosotros no nos escondemos, sabemos que también tenemos que ir a imponer condiciones, tenemos un equipo para hacerlo, al 'profe' no le da miedo jugar, no le da miedo ser valientes. hay que trabajarlo, hay que ser efectivos y contundentes".