Kevin Castaño, de admirar a James Rodríguez y 'Juanfer' Quintero, a compartir en Selección Colombia

El fútbol sigue cogiendo forma en este 2023, y es por esto que le llegó el turno a las selecciones de tener sus primeros compromisos del año, donde la Selección Colombia tendrá sus primeros compromisos de fogueo con sus grandes figuras. De este modo, Néstor Lorenzo publicó el listado de jugadores con los que hará la gira por Asia frente a Japón y Corea del Sur. En el grupo de convocados hubo varias sorpresas, entre las cuales se destacó la de Kevin Castaño.

El mediocampista antioqueño, de 22 años, fue una de las grandes novedades en el listado presentado por el timonel argentino, que desde ya piensa en lo que será la conformación del equipo para afrontar las eliminatorias al Mundial de 2026. El nacido en Itagüí, que ha hecho toda su carrera en Águilas Doradas, ha tenido una historia similar a la de grandes figuras de la 'tricolor' como es el caso de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero.

Al ser el capitán del actual líder de la liga local, en Gol Caracol hablamos con Kevin Castaño, para una nueva edición de nuestra sección 'Figuras del fútbol colombiano', donde nos contó de su proceso formativo, su historia y sus grandes ídolos que ha tenido a su corta edad.

Kevin Castaño se inició en el fútbol desde los cuatro años, con ayuda de su padre Richard, quien lo formó desde niño y desde entonces estuvo presente en el proceso formativo. "Mi papá me empezó a formar desde los cuatro años, a formar ese sueño, porque él siempre tuvo el sueño de ser entrenador de fútbol profesional, entonces siempre dirigió las categorías de mi edad, de los nacidos en el 2000, porque también tuvo el sueño de que yo como su hijo llegara a ser futbolista profesional, entonces siempre me entrenó con esa ilusión y gracias a Dios se pudo cumplir ese sueño", nos contó en una de sus intervenciones.

Así como muchos futbolistas, Kevin Castaño no inició su trasegar en el fútbol en la posición en la que se destaca hoy en día, pues él probó suerte como delantero en el Pony Fútbol y con los consejos de su padre logró darse cuenta que su lugar en la cancha no era en el frente de ataque, sino en el medio campo. "La primera Pony Fútbol que juego, juego con un año menos, y ahí yo jugaba como delantero; en ese torneo mi padre vio que yo llegaba mucho al área, pero en vez de hacer goles me gustaba más dar el pase final; además mi papá también me vio mi agresividad a la hora de marcar, entonces me dijo que yo no era delantero, me retrocedió y desde sub-13 empecé a jugar de volante mixto".

Y agregó, "me acomodé a la posición y me gusta mucho el balón. Por el hecho de haber sido delantero creo que siempre me gustaba que me pasaran mucho el balón, y ahora que soy volante de marca a toda hora me gusta pedir el balón, mostrarme y nunca esconderme".

De este mismo modo, a pesar de haber confesado tener a grandes referentes de la talla de Xabi Alonso y Sergio Busquets, a los cuales sigue con videos para tratar de aprender e imitar sus movimientos, también tuvo ídolos locales, que al igual que él hicieron sus primeros pinos en el balompié en la Pony Fútbol. "Uno como niño siempre veía que llegar al Pony Fútbol en ese momento era lo máximo, uno siempre veía las historias de los jugadores como Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, entonces uno siempre admiraba esas cosas y deseaba llegar a ese extremo de ser como ellos", afirmó Castaño Gil.

Como fruto de su esfuerzo, sacrificio y dedicación al deporte al que le dedicó su entrega desde los cuatro años, recibió el llamado a la Selección Colombia de mayores, donde podrá compartir con esos referentes que tuvo

Poder compartir con sus referentes en la Selección Colombia. "Son referentes del fútbol mundial, creo que cada día voy a estar puesto a aprender de ellos, aprender de su forma de jugar, de ser profesionales. Espero vivir esa experiencia al máximo", expresó de entrada.

Y complementó con respecto a la idea de poder estar junto a James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y compañía. "Es un orgullo y una motivación muy grande, porque compartir con grandes referentes del fútbol internacional, no solo de Colombia, es una motivación muy grande para mí y para seguir trabajando para saber que ya estoy ahí cerca. Creo que este reto de la selección es para ir a aprender, vivir esa experiencia al máximo, y ganarme un puesto, no quiero sólo ir esta vez, quiero regresar, la idea mía es volver porque sé que puedo trabajar para ello. Estoy muy contento de poder vivir esta experiencia con grandes referentes".

Por otro lado, nos contó el cómo recibió el llamado a la 'tricolor', "al primero que llamo es a mi papá porque lo hemos soñado y ya no es solo un sueño, sino una realidad. Los dos lloramos cuando recibimos el llamado porque lo estábamos esperando, no nos tomó por sorpresa porque nos estábamos preparando para eso. Creo que la alegría de mi papá fue inmensa, porque quien más que él para alegrarse de los triunfos de su hijo, y además que fue el que siempre me formó y estuvo para apoyarme a mí en los momentos más difíciles de mi vida. Mi papá quedó súper feliz".

Aquí más declaraciones de Kevin Castaño:

*Su papá más que un padre, un amigo

"La relación con mi papá es más de como si fuéramos amigos, mi papá me dice las cosas con el hecho de mejorar, y no con el hecho de regañarme, siempre me lo dice con querer corregirme, enseñarme. Por eso antes y después de cada partido lo llamo y me da consejos. Siempre recibo muy bien todos sus consejos porque gracias a él estoy donde estoy y gracias a él sé muchas cosas; qué motivación más grande para mí que saber que mi papá es el que me ayuda y a mejorar todos los días"

*La relación con su familia

"La relación con mi mamá y mi papá es muy buena, hablo con los dos casi que todos los días, pero obviamente con mi padre es con el que hablo absolutamente todo, al que llamo después de cada partido y le pregunto cómo me fue, entonces creo que él siempre tiene palabras para motivarme, corregir y mejorar. Con mi padre hablo absolutamente todos los días".

¿Se planteó en algún momento no haber sido futbolista?

"Siempre en mi mente y en la de mi padre estuvo en formarme para ser futbolista profesional, creo que fueron demasiados sacrificios en mi vida, tanto en la escuela, porque en el colegio me tocaba muchas veces perder clases y cosas por el fútbol, fue siempre la disciplina y la perseverancia que me ayudó a construir mi sueño".

¿Cómo fue su proceso para estar donde está hoy en día?

"La gente a veces me pregunta y les digo lo mismo, llegar hasta acá no ha sido fácil, ha sido un proceso de mucho esfuerzo, de miles de sacrificios, de perder salidas con amigos, familias, también viajes; es mucho esfuerzo, mucha dedicación y disciplina, pero también perseverancia, porque a veces llegaba uno de un entrenamiento triste, tal vez queriendo tirar la toalla, pero creo que la perseverancia es lo más importante en estos casos, y nunca rendirse"

¿Qué sacrificios ha hecho?

"Uno hace miles de sacrificios, por ejemplo, vivir en una casa hogar que para uno que es de familia, en mi mente siempre estuvo sacar a mi familia adelante, fueron momentos muy difíciles porque como te decía nada es fácil. La gente piensa que por el hecho de uno estar acá las cosas fueron fáciles, pero no, hubo tropezones en el camino; llegaban técnicos que quizás uno no les gustaba como jugador y lo hacían a un costado; creo que mi madurez en el fútbol ha sido gracias a los tropezones y gracias a las cosas que me han pasado, como no poder jugar; creo que soy una persona mentalmente en muy fuerte y creo que gracias a eso estoy donde estoy. Quiero conseguir muchas cosas. La humildad nunca se pierde, ni se olvidan las raíces de donde uno viene y todas las cosas que me tocó sufrir y por las que me tocó pasar".

¿Cuál ha sido el momento más difícil de su carrera?

"Hubo un momento muy duro en mi carrera donde tuve un problema con varios compañeros en el que terminé siendo suspendido, fue un momento muy difícil en mi vida, donde estuve casi tres meses suspendido, en Águilas, por un problema que no quiero hablar ni recordar, pero fue el momento más difícil de mi vida donde lloraba casi que todos los días porque me había equivocado; lo importante es aprender de los errores y cada día no volver a cometerlos; ese problema ayudó mucho en mi madurez como deportista y persona. Pude anteponerme a eso al lado de mi padre que siempre estuvo presente".

¿Alguna experiencia que recuerde que lo haya marcado?

"Viví en la casa hogar de Águilas Doradas, como era de las divisiones menores no tenía para que me pagaran un apartamento, entonces ingresé a la casa hogar, viví casi un año y ahí me cogió la pandemia y un familiar me recibió en su casa. En la casa hogar uno dice que son momentos complicados porque estar lejos de la familia, de sus seres queridos, y uno, siendo un joven de casa, me enseñó a madurar, a ser más fuerte y aprender a valorar muchas cosas, porque quizás la gente no valora en su momento lo que tiene hasta que vive otro tipo de experiencias, uno se acuerda de absolutamente todo".

*Más sobre la casa hogar

"Vivíamos casi 12-15 jugadores, entonces uno acoplarse a muchos jugadores de muchas regiones, es complicado porque todos los seres humanos somos diferentes, y convivir con gente a veces es muy complicado. Creo que esas cosas me ayudaron a madurar y valorar muchísimas cosas".

¿Cómo asume el reto de ser capitán del equipo líder del fútbol colombiano?

"Ser el capitán del equipo a mí me llena de muchísimo orgullo, creo que me lo he ganado a pulso y ha sido gracias a mi entrega, sacrificio y liderazgo, porque creo que a mi corta edad soy una persona que nació para ser líder, creo que eso ha sido un reto muy grande para mí y para mi carrera. Con el 'profe' Lucas hemos aprendido mucho, es una persona muy sabia".