"La Fundación Selección Colombia cambia vidas, gracias al fútbol como herramienta de transformación"

Cuánta razón hay cuando dicen que el fútbol es más que un deporte. Y es que lo que genera, se logra y el impacto que tiene no tiene límites, aún más cuando se usa como una herramienta de transformación social, o sino que lo diga Ana Arizabaleta, directora de la Fundación Selección Colombia.

De la mano de un fuerte trabajo, en compañía de varias organizaciones y con el apoyo de diferentes actores, como los futbolistas de la ‘tricolor’, han logrado grandes cosas en el país, dejando una enorme huella en los corazones de millones y evitando que algunas problemáticas crezcan.

Pero la tarea no ha sido nada fácil. Ya son casi 10 años, en los que han tenido que ingeniárselas para alcanzar los objetivos. Eso sí, siempre con los sueños claros y luchando por ello. Razón por la que las innovaciones no han faltado. Basta con hablar de la ‘Semana Gol y Paz’, que se ‘roba’ las miradas.

Este evento tuvo su primera edición en 2017, con el fin de celebrar el poder del fútbol para transformar realidades en Colombia. Así las cosas, aprovechando que el 2022 es un año de mucho fútbol, esta vez se desarrollará en Barranquilla, la casa de la Selección y habrá sorpresas por doquier.

En entrevista con Gol Caracol, Ana Arizabaleta nos contó lo que se viene y todo lo que se tendrá en este imperdible evento, el cual se desarrollará del 6 al 10 de junio, pero que, desde ya, da de qué hablar por la magnitud de lo que se hará.

¿Cómo nace la Fundación Selección Colombia?

“La Fundación Selección Colombia nació en 2014, previo al Mundial de Brasil, como iniciativa de Bavaria. El objetivo en un inicio era que, por cada gol que anotara la 'tricolor' en esa cita orbital, se haría una donación. Sin embargo, lo que terminó pasando es que se construyó un fondo, con el que Bavaria invitó a otros aliados, se conformó una Junta Directiva y empezaron a pensar en cuál debería ser la estrategia de la Fundación. La decisión que se tomó fue que, en cambio de operar proyectos directamente, el rol que debíamos jugar era articular las organizaciones de fútbol como herramienta para la transformación social. Unimos esas fuerzas de empresas e individuos para hacer algo muy grande”.

¿Qué balance hace de los resultados hasta ahora?

“Hay dos formas de verlo. Por un lado, en lo personal, se han conocido grandes testimonios, de niños que iniciaron hace unos años en los programas de las organizaciones y sus vidas se han transformado, manteniéndose lejos de los peligros que los rodean. Por el otro, hemos trabajado en cómo evaluar el impacto de lo que hacemos, es decir, ir más allá y entender qué pasa con un líder y un niño en medio de ese proceso. Al analizar esto, hemos visto las habilidades que se fortalecen, cómo hemos cambiado vidas, cómo se evitan embarazos en niñas adolescentes, cómo se previenen los riesgos de consumo de alcohol, entonces cada uno de esos testimonios termina siendo muestra de los buenos resultados”.

¿Algún testimonio que recuerde en particular?

“Hay muchos, así que sería injusto hablar solo una y no de todas. Sin embargo, hay una historia específica que me marcó y fue cuando tratamos de trabajar con personas que se habían enfrentado durante el conflicto, es decir, víctimas tanto militares como civiles. Los trajimos juntos a un proceso del uso del fútbol como herramienta de una transformación social y empezamos a ver cómo trabajan juntos por sus comunidades, contando sus historias y explicando cómo antes se enfrentaron, pero ahora quieren construir la paz y que los niños no vivan lo que ellos padecieron. Esas historias fueron impactantes para mí y dejaron una gran huella dentro de lo que hemos hecho en este proyecto”.

¿Cuál es el rol de los futbolistas en este proyecto?

“Hemos logrado mucho en poco tiempo, gracias a que hemos logrado articular a todos esos actores, quienes se han convencido de lo que hacemos y han apoyado bastante. Hemos estado trabajando en cómo alinearnos con la industria del fútbol y ahí es donde los jugadores tienen un papel importante, al acercarse, presentar su imagen y dar un mensaje, lo cual tiene un gran impacto. Además, ellos son una gran inspiración, entonces cuando un futbolista, como Abel Aguilar, quien ha estado muy involucrado en este proyecto, dedica unas palabras a un menor, tiene más influencia que si lo dice una persona cualquiera. Los jugadores son la motivación y amplificador a lo que hacemos”.

¿Qué nos encontraremos en la Semana Gol y Paz?

“Este sueño empezó hace un año. Es muy poca la gente que conoce el trabajo que hace la Fundación Selección Colombia y que está involucrada en esto, entonces es hora de mandar un mensaje y contar que el fútbol está siendo usado de gran manera en el país. Lo que buscamos es visibilizar lo que hacemos, así que del 6 al 10 de junio estaremos en Barranquilla, que es la casa de la Selección Colombia, y junto con 'Fútbol con Corazón', diseñamos una semana de eventos para explicar cómo se usa el fútbol como un medio de transformación social y su constante impacto en las diferentes comunidades donde se ha trabajo, siempre queriendo hacer mucho más y llegando a más lugares”.

¿Cuáles serán las actividades a realizar en esas fechas?

“El primer día habrá un partido en el estadio Romelio Martínez, donde esperamos a cuatro mil asistentes. Ese juego será sin precedentes, donde habrá celebridades, entre hombres y mujeres, contra participantes de nuestro proyecto. Además, habrá un arbitraje mixto, y algunas reglas nuevas y sorpresa. Al siguiente día, habrá un foro, que será un momento académico, en el Cubo de Cristal del Malecón, y allí estará la empresa privada, el gobierno y demás. Por último, traeremos a 120 líderes con los que hemos trabajado para jornadas de formación e inspiración. Eso es lo más importante que pasará a lo largo de la semana, donde esperamos que nos acompañen y conozcan todo lo que se ha hecho”.

¿Cuál es ese gran sueño que tiene?

“Estas organizaciones se han inventado un montón de soluciones para desafiar los principales retos que tenemos en Colombia. Trabajamos en zonas de conflicto, de prevención en riesgo de minas, se trabaja en lo rural, se evita que los niños entren a pandillas, en fin. Mi gran sueño es que esto les llegue a todos los niños que lo necesitan y que, a la vuelta de cinco años, podamos decir que millones de menores de edad están jugando fútbol, aprendiendo valores y previniendo riesgos y seguir generando un impacto muy grande en los diferentes ámbitos, siempre de la mano de cada una de las organizaciones que hacemos parte”.