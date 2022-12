Este viernes la Selección Colombia informó que James Rodríguez dejaría de ser parte de la convocatoria para los partidos frente a Perú y Argentina, de los próximos 3 y 8 de junio, respectivamente.

La Selección Colombia, sin James Rodríguez por lesión: ni Eliminatorias, ni Copa América

"En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por el entrenador Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano", se indicó en el comunicado de prensa publicado, este viernes.

En el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' se contactaron a diferentes entrenadores con el interrogante "¿Qué piensan los técnicos sobre James Rodríguez y la decisión de la FCF de desconvocarlo de la Selección Colombia?".

Esto respondieron:

Alexis García

"Con la salida de James se pierde un estandarte, desafortunadamente, en el momento de gran necesidad que tenemos de esos jugadores, nos priva de tener la posibilidad de tener todas las armas y herramientas para enfrentar la Eliminatoria y la Copa, pero bueno James debe recuperarse y estar bien para lo que se viene y así así volver a ser un integrante que aporta con su capacidad".

Carlos 'Piscis' Restrepo

"Nos vemos enfrentados a una situación, sin estar con un jugador referente, pero son situaciones que se pueden sacar con la elección de los jugadores y del once que pueda salir a jugar y no depender solo de un jugador. Sabemos que ´él da técnica, pase gol. Creo que todo es superable, son situaciones para poncharlas bien, elegir el reemplazo y no se resienta la parte colectiva, que al final te puede dar un resultado tanto para eliminatoria como una Copa".

Javier Álvarez

"Yo pienso que uno tiene que ser muy respetuoso por lo que ha hecho James Rodríguez, por su historia y porque ha sido el único jugador colombiano que ha sido goleador de una Copa del Mundo. De todas maneras estamos jugando las eliminatorias y estamos jugando la posibilidad de ir al Mundial. Hay que aprovechar. El que no esté al 100% y haya perdido un poco su ritmo por sus lesiones. El cuerpo técnico hizo lo que tocaba hacer, convocar a otra persona que sí esté al cien, porque en ese tipo de partidos toca estar a más del 100%, es una decisión normal, sensata y pensada. Sobre todo pensando en lo colectivo. El fútbol es un deporte colectivo y que a veces las individuales no son tan importantes. Es una decisión que el profesor Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico la tomaron, y hay que respetarla".

Gabriel 'Barrabás' Gómez

"James es un jugador internacional, que es el más representativo que tenemos, infunde respeto a las otras selecciones. No es lo mismo Colombia con James a sin James. Los equipos piensan que es mejor si él no juega, es como pensaran que no fuera a jugar Messi por su talento y calidad internacional. James estando bien es un jugador muy importante, definitivo, inteligente, tiene gol y pase gol, pone la identidad del equipo cuando está al 100%. Se va a perder un jugador muy valioso, es la mejor carta que tiene para mostrar con Cuadrado. James va a hacer falta".

Hugo Castaño

"Con la no presencia de James se pierde sociedad, filtración, un buen cambio de frente, gol, presencia en el área, asistencia a los ataques, y es el punto de referencia del rival, el tener al rival siempre pendiente de James. En el James de hoy es muy poco lo que realmente podría aportar porque no es el de otro momento, no es el que trasciende. Incluso es el James que ha perdido liderazgo y respeto".

Gerardo Pelusso

"A la distancia, no es mucho lo que puedo aportar, pero de acuerdo a lo que sé y conozco es que el jugador está lesionado y está en una recuperación que todavía no es total. Pero a su vez, conociendo al profesor Reinaldo Rueda y a todo su cuerpo técnico, la forma que tiene de trabajar, de analizar cada una de las situaciones, de ser muy detallistas en cada una de las cuestiones, le doy la derecha al cuerpo técnico, si ellos decidieron no convocar fue porque tienen todos los argumentos suficientes como para tomar esta decisión. Una decisión que no es novedad para nadie, un jugador de la capacidad y calidad de James, que se tome una decisión de este tipo es porque hay sobradas razones para hacerlo, porque es un jugador importantísimo, y estando bien físicamente ha sido desnivelado y muy importante en los últimos años de Colombia. No tengo duda de que es la decisión que por más que sea dura y difícil, es porque no se puede contar con el jugador en este momento".

Néstor 'Pipo' Gorosito

"Al no estar James pierde a un jugador más que importante, más en este tramo de eliminatorias tan importante. Por ahí no es bueno el presente y toca ver lo que quiere el entrenador, que es lo que busca, tal vez quiere liberar al que va a jugar de titular. A mi entender él es un jugador que sería muy positivo para estar por lo menos dentro de los convocados".

Nery Alberto Pumpido

"La verdad que creo que se le baja uno de los jugadores más importantes que tiene la Selección Colombia, es el eje del fútbol que desarrolla muchas veces Colombia, pasa por él y las definiciones también. Se va a anotar sin lugar a duda su ausencia. Favorece a Argentina, porque no van a tener que estar pendientes de él".

