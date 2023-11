La probable alineación titular de Colombia para enfrentar a Brasil: ¿muchos cambios?

Previo al juego entre la Selección Colombia contra Brasil por la quinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas , en 'Blog Deportivo', programa de 'Blu Radio', el periodista Fabio Poveda pudo adelantar la que sería la probable alineación inicial para el partido que se jugará este 16 de noviembre ,en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a las 7:00 p.m.

En primera instancia, informó acerca del mediocampo, puesto que aseguró que habrá cambios en el esquema táctico de Néstor Lorenzo, ya que contrario a como se jugaron las anteriores fechas Eliminatorias, esta vez, se jugará con una línea de tres volantes en donde Jefferson Lerma y Mateus Uribe resaltan sobre los demás.

"Colombia va a jugar con tres en el medio, con un volante central y dos interiores. Lerma como volante central y Mateus Uribe como uno de los interiores", comunicó Poveda este miércoles.

Sin embargo, según lo dicho por el periodista de 'Blu Radio', aún no se sabe quién será a ciencia cierta el tercer miembro del mediocampo, aunque hay dos posibles candidatos que podrían entrar en el once inicial: "Me dicen dos nombres para el tercer interior: Richard Ríos o Jorge Carrascal".

Por otro lado, también aclaró que Daniel Muñoz no estuvo en los recientes entrenamientos con el combinado nacional y que uno de sus reemplazos, naturalmente, sería Yerson Mosquera. "Daniel Muñoz no entrenó, pero póngale la ficha que va a estar. Si no está Daniel, estará Yerson Mosquera", confirmó Favio Poveda.

Finalmente, dio el probable once titular para la quinta jornada de Eliminatorias Sudamericanas en el que un nombre es el que resalta, el de James Rodríguez.

"Camilo Vargas iría a la portería; Deiver Machado sería el lateral izquierdo y Dávinson Sanchez con Carlos Cuesta formarían la defensa; los mismos de la vez pasada; para los centrales. Mediocampo: Lerma y Uribe y Ríos o Carrascal. Para el ataque, sería Rafael Santos Borré abierto por derecha, James de falso 9 y 'Lucho' Díaz en el extremo izquierdo", fue lo dicho en 'Blog Deportivo' por el comunicador.

Sin embargo, uno de los temas que causó gran repercusión en la mesa de trabajo del programa deportivo fue el hecho de Daniel Muñoz, puesto que según lo que se adelantó en el programa, solo hizo trabajo de gimnasio, más no estuvo junto con el grupo haciendo trabajos con el balón.

Respecto a esto, el director general de Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, no le pareció mala idea la aparición de Yerson Mosquera, ya que él recalca que es un marcador de punta, algo que sería más útil para Colombia de cara a este nuevo encuentro. "Nosotros necesitamos más un defensor que un lateral. Porque esa es la zona de Vínicius Jr", destacó.

¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Brasil?

Colombia y Brasil se enfrentarán por la quinta jornada de Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo 2026. Foto: AFP.

El choque entre la Selección Colombia y su homóloga, Brasil, se llevará a cabo el jueves 16 de noviembre a las 7 de la noche, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla. La transmisión EN VIVO y gratuita estará disponible en línea a través de Gol Caracol y www.golcaracol.com . Nos encargaremos de ofrecer una extensa cobertura de todos los aspectos relacionados con este trascendental encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026.