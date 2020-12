“La relación de Reinaldo Rueda y directivos en Chile no es buena, no lo descarten para Colombia”

Parecía lejos y descabellado hablar de Reinaldo Rueda para asumir como técnico de la Selección Colombia tras la salida de Carlos Queiroz, pero todo apunta que su presente en Chile no es el mejor.

Javier Hernández Bonnet, el director general de Gol Caracol afirmó en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, que “no descarten a Rueda”.

“Todos creíamos que la última reunión que tuvieron y en la que el presidente de la Federación Chilena salió y dijo que confiaban en él, pues nos hemos encontrado con el anuncio del español que ahora será supervisor al trabajo de Reinaldo, que puede mortificar a cualquier técnico, una persona que no es de su confianza”; afirmó de entrada Hernández Bonnet.

Además, mencionó que “esa reunión de Rueda no fue la que se vendió ante los medios de prensa, la que todos compramos que había un respaldo para él, en esa reunión, lo que pasó fue que hablaron de cómo deshacer el contrato y Reinaldo se opuso a la figura de rebajar la indemnización, él fue el que se mantuvo con que me tienen que cumplir, por eso la respuesta es colocarle al supervisor español”.

Por último, Javier Hernández Bonnet aseveró que: “La relación de confianza no está buena, y me lo dijo así la fuente, vio en las últimas horas muy gastado a Rueda, con todo lo que está pasando con esa presión en Chile. Para Álvaro González; Rueda debe ser el candidato y Jesurún está en esa misma línea, por lo que manifestó ayer. No descarten el nombre de Reinaldo Rueda”.

