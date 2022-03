La Selección Colombia, con calculadora en mano: las cuentas para clasificar al Mundial de Catar 2022

Un viejo refrán dice que "la esperanza es lo último que se pierde" y en el fútbol sí que aplica. Y es que infinidad de casos se han visto, donde se han presentado milagros, tras aferrarse a la única y posible chance que se tenía. Bajo ese panorama, la Selección Colombia llega a la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022.

La tabla de posiciones refleja que tanto Brasil, como Argentina, primero y segundo, respectivamente, ya se hicieron con su cupo. Luego empieza el turno de los combinados nacionales que pelearán, darán absolutamente todo y no se guardarán ni una gota de sudor, en busca del objetivo. Allí, hay cinco equipos, ya que Bolivia, Venezuela y Paraguay están eliminados.

Ecuador marcha tercero con 25 puntos y una diferencia de gol de +10; luego aparece Uruguay, con 22 unidades y -3; en la quinta posición y zona de repechaje, está Perú, que suma 21 puntos y -4; en seguida está Chile, que tiene 19 unidades y -1; por último, en la séptima ubicación, está la Selección Colombia, con 17 unidades y una diferencia de gol de -3.

Así las cosas y a falta de dos partidos (Bolivia, en Barranquilla; y Venezuela, de visitante), en Gol Caracol no perdemos la fe y nos aferramos a la matemática. Por eso, les presentamos las cuentas de los dirigidos por Reinaldo Rueda para conseguir la anhelada clasificación a nuestro Mundial, luego de haber estado en Brasil 2014 y Rusia 2018, como protagonistas.

¿Qué necesita la Selección Colombia para clasificar directamente al Mundial de Catar 2022?

En primera instancia, la 'tricolor' deberá sumar los seis puntos que quedan en disputa. Una vez hecho esto, se deberá estar atentos a los demás resultados: necesitamos que Uruguay y Perú empaten, en Montevideo, y que, en la última fecha, los 'charrúas' pierdan contra Chile. Asimismo, que los 'incas' no le ganen a Paraguay, en Lima.

Pero eso no es todo, ya que también será necesario que Brasil derrote a Chile, en el Maracaná, con el fin de que no hay lío si 'la Roja' derrota a la 'celeste'. Así las cosas, la Selección Colombia se ubicaría en la cuarta posición, con 23 puntos, por encima de Uruguay (5to.) y Perú (6to.), con la misma cantidad de unidades, pero una peor diferencia de gol; Chile llegaría a 22 puntos.

¿Qué necesita la Selección Colombia para ir al repechaje?

Tal y como en el anterio caso, la Selección Colombia necesita los seis puntos. Una vez se cumpla esa tarea, se deberá mirar que Uruguay sume tan solo un punto o pierda ambos juegos, y que Chile no sume las seis unidades. También servirá que Perú solo haga dos puntos o menos, y que Chile, como anteriormente, no gane los dos partidos. Por último, el escenario restante será que Uruguay y Perú empaten, Chile haga los seis puntos y los 'incas' no le ganen a Paraguay, en Lima.

¿Cuándo y a qué hora son los partidos de la Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela?

Por las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022, la 'tricolor' recibirá a los del altiplano y visitará a la 'vinotinto'. Contra Bolivia será el próximo 24 de marzo, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a las 6:30 p.m. Por su parte, frente a Venezuela será el 29 de marzo, en el estadio Cachamay, desde las 6.30 p.m.