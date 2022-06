La Selección Colombia tendrá otro partido de fogueo en este 2022 y que servirá para conocer la primera convocatoria de Néstor Lorenzo, luego de que fuera designado como el entrenador de la 'tricolor' para que inicie su proceso con el combinado patrio.

El rival será México. Justamente, la federación de fútbol de ese país fue la que publicó oficialmente la información del partido que se jugará el 27 de septiembre de este año. El escenario para disputar el encuentro será el Levi's Stadium, en California, tal como lo indican en las redes sociales del equipo 'manito'.

Cabe señalar que también, la Federación Colombiana de Fútbol emitió una nota oficial al respecto.

Cabe recordar que, el pasado domingo 5 de junio, la 'tricolor' derrotó a Arabia Saudita, con gol de Rafael Santos Borré, en el estadio Enrique Roca de Murcia, de España donde los aficionados colombianos que viven en esa ciudad tuvieron la oportunidad de ver un cotejo, del equipo de nuestro país.

Así las cosas, volveremos a ver a nuestros jugadores en acción y hay que ver si el profesor Lorenzo llamará a los habituales titulares en el proceso anterior o tendrá en cuenta nuevos hombres para enfrentar a los mexicanos, así como ocurrió contra los árabes, cuando estaba como DT interino Héctor Cárdenas.

Acá la información del partido

Colombia vs. México

Ciudad : Santa Clara, Estados Unidos

: Santa Clara, Estados Unidos Hora : Por definir

: Por definir Fecha : 27 de septiembre de 2022

: 27 de septiembre de 2022 Estadio: Levi’s Stadium

➡️ https://t.co/9NhifVxKyv #MEXTOUR | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/1ixun57Yhz — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 28, 2022

¿Qué ha dicho Néstor Lorenzo de la Selección Colombia?

"El manejo se hizo de común acuerdo con Melgar y la Federación colombiana, en el sentido que en Melgar me pidieron que termine el campeonato. Tengo un grupo de jugadores fantásticos, que están alineados, las cosas fluyen, es un grupo que sabe qué es lo que quiere y necesita. En ese sentido, el equipo me ha permitido viajar a Colombia, cerrar allá y debido a que la Federación Colombiana me necesita a mediados de julio, esto se pudo hacer y trataremos de cerrar de la mejor manera, sin que sea tan traumática la transición", dijo en rueda de prensa, en Perú.