“La Selección Colombia debe tener carácter, es histórico jugar y ganarle a un grande como Alemania”

La Selección Colombia tendrá un reto este martes cuando se enfrente a la poderosa Alemania, en un partido preparatorio en la era de Néstor Lorenzo al frente de la ‘tricolor’.

Por eso, previo a este importante compromiso que se disputará en suelo alemán, en el estadio Veltins-Arena, en Gol Caracol hablamos con Carlos Mario Hoyos, quien vistió por muchos años la camiseta del combinado patrio y estuvo en el Mundial de Italia 1990.

El otrora jugador antioqueño se refirió a cómo debe la Selección Colombia encarar este partido, opinó del proceso del técnico Néstor Lorenzo y de paso también recordó el histórico y recordado 1-1 de la ‘tricolor’ contra Alemania, encuentro en el que el estuvo como suplente y presenció dicho compromiso en persona.

¿Cómo jugar con un rival como Alemania?

“Primero es saber que los jugadores van a tener una motivación especial de jugar contra un campeón del mundo, potencia en el fútbol, también vienen en una transición también futbolística no deja de ser menos importante la calidad de futbolistas con calidad. Alemania es Alemania. Es motivación especial. Son partidos que hay que jugarlos con experiencia, recorrido y eso pues pienso yo que el entrenador le dará ese equilibrio de experiencia y otros con buen futuro. Eso sí, para este partido primarán los de más bagaje”.

¿Sería histórico ganarle a Alemania así sea un partido preparatorio?

“Siempre será histórico jugar contra los grandes y ganarles. Personalmente no me puedo comer el cuento que no vienen bien, que no ganan, son momentos de los jugadores, hay que mirar en qué momento de la temporada están todos, eso influye. Pero Alemania es Alemania y Colombia debe entrar con carácter a buscar ganar el partido, y hacer las cosas bien. Siempre será histórico si se les gana a ellos. Lorenzo pondrá lo mejor que tiene en este momento”.

Selección Colombia celebra gol - Foto: Getty Images

¿Qué recuerdos de aquel recordado 1-1 con Alemania en el Mundial Italia 1990

“Todos los mejores recuerdos, eso siempre uno lo tiene muy presente, siempre pasan el gol de Freddy Rincon. Compararse es difícil, porque nuestra selección era con características un poco diferentes a las de ahora, pero enfrentamos una selección poderosa, que al final fue la campeona y con jugadores extraordinarios. Los tiempos han cambiado pero recuerdo que el primer tiempo para nosotros era para que nos fuéramos ganando 2-0, pero no todo es como uno cree. Al final terminamos sobre la hora empatando un partido que jugamos bien, nos fuimos conformes pero sé que pudimos conseguir algo más”.

Gol de Freddy Rincón en el Colombia 1-1 Alemania. AFP

¿Qué decir del proceso de Néstor Lorenzo?

“Yo creo que el técnico ha encontrado una cantidad de jugadores jóvenes que les ha venido dando la oportunidad para que tengan ese conocimiento de estar en la selección mayor y lógicamente con una base de jugadores que ya han estado en selección, que han estado en eliminatorias y sacando conclusiones. Más allá de que no se ha perdido, es irle dando mensajes, información a estos futbolistas para lo que al final todos esperamos, que es la Eliminatoria. En su cabeza debe tener ya una nómina para el primer partido de los clasificatorios. Hay cosas muy buenas, que hay que destacarlas, otras por mejorar, pero en el primer año ha mostrado cosas como llevar jóvenes que serán el recambio de la selección”.

¿Cuáles jugadores lo han impresionado?

“Jhon Duran, Yaser Asprilla, lo mismo de Kevin Castaño, Andrés Salazar que ha tenido la oportunidad. Jhon Lucumí y Carlos Cuesta son jóvenes, ha habido recambio, o sí lo hay y el técnico en la medida que ha tenido la posibilidad los ha integrado a la Selección. También están Jhon Arias, Jorge Carrascal es muy bueno. Luis Díaz a pesar de ya tener varias convocatorias encima, será importante”.