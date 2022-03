"La Selección Colombia debería estar en otra posición por el tremendo equipo que tiene; va por todo"

Los resultados no han acompañado, el gol no ha llegado y puede que el panorama no sea el mejor, pero desde que haya al menos una pequeña esperanza, la ilusión sigue intacta. Como bien dicen por ahí, "donde veas un 1% de posibilidad, ten un 99% de fe", así llega la Selección Colombia a este remate de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022.

La primera gran prueba será Bolivia, este jueves 24 de marzo, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de la ciudad de Barranquilla. Allí, rodará el balón desde las 6:30 p.m., y con él, los corazones latirán más fuerte. Y es que no hay ninguna otra alternativa que no sea ganar para mantenerse en la pelea, soñando con clasificar a la tercera cita orbital consecutiva.

Si nos aferramos a las estadísticas, favorecen a la 'tricolor'. Sin embargo, no hay que confiarse y menos cuando el rival hará hasta lo imposible por amargar la fiesta, teniendo en cuenta que será un equipo lleno de jóvenes, con hambre gloria y que irá en busca del batacazo, más allá de no contar con su referente y goleador, Marcelo Moreno Martins, por suspensión.

De esto son conscientes en el cuadro del altiplano, como lo dejó claro Milton Coimbra, exjugador de la Selección Bolivia, en la que disputó un total de 43 partidos y anotó siete goles, entre Eliminatorias y Copas América, enfrentando tres veces a la Selección Colombia, con un saldo de un empate (2-2) y dos derrotas (0-2 y 0-1), demostrando lo duro que son esos duelos.

En entrevista con Gol Caracol, 'El Búfalo', como es conocido, analizó el encuentro de este jueves, resaltando las virtudes de Bolivia, mostrando asombro por el nivel y presente de la 'tricolor', dando su punto de vista de la falta de gol en el conjunto de Reinaldo Rueda, recordando sus duelos contra el combinado colombiano y resaltando la calidad de futbolistas que tiene el seleccionado nacional.

¿Cómo ha visto estas Eliminatorias Sudamericanas?

"Han sido muy dinámicas, con equipos que empezaron bien y están terminando mal. Por eso, en el cierre, será dos fechas importantes para las selecciones que aún tienen chances de clasificar al Mundial de Catar 2022. Veremos partidos llenos de mucha intensidad, especialmente, el partido entre Bolivia y Colombia, donde la 'tricolor' se jugará todo y será crucial."

¿Qué análisis hace, justamente, de Colombia vs. Bolivia?

"Colombia se juega todo, en busca de pelear la clasificación o el repechaje. El profesor Reinaldo Rueda tiene la mejor gente disponible, con hombres importantes. Por otro lado, Bolivia irá con jugadores jóvenes, buscando una renovación. Además, no tendremos a Marcelo Moreno Martins para este duelo, que es nuestro más grande estandarte en los últimos años."

Hablando de eso, ¿Qué pierde Bolivia al no tener a su goleador?

"Es el referente de los jóvenes, quienes se apoyan mucho, en los partidos difíciles, en Marcelo. Asimismo, es sinónimo de experiencia, así que su ausencia se sentirá. Enfrentar a Colombia, con su baja, significa que los chicos deberán afrontar el juego como una batalla, sabiendo la camiseta que están vistiendo y entendiendo que el rival irá con todo por la victoria."

En la otra cara de la moneda, ¿Qué pierde Colombia al no tener a Falcao García?

"Pasa algo similar que con Moreno Martins. Falcao García representa mucho para Colombia. Ahora, generacionalmente, se debe decir que la 'tricolor' está preparada para no contar con Radamel, ya que tiene a Luis Díaz, Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré, quienes son tremendos jugadores, con muchas capacidades y que pueden ocupar ese lugar sin problema."

Usted que fue delantero, conoce esa posición y después de nombrar a todos estos jugadores, ¿Por qué a la Selección Colombia le ha costado anotar?

"La verdad, es increíble lo que les está pasando y más con tremendos delanteros; no se entiende esa sequía. Creería que, como todo atacante, pasa por la confianza. En un partido determinado, se tiene esa convicción, pero no se da el momento ni la jugada precisa, y sigue pasando; pero después todo te sale y defines hasta sin mirar, así son los goleadores."

¿Esa racha se romperá contra Bolivia (risas)?

"(Risas) Colombia, por supuesto, que va a proponer y, de seguro, que si emplea el juego que viene haciendo, considero que las oportunidades irán a aparecer y les tocará a los delanteros empujar el balón. Lo mismo puede pasar con Bolivia. Hay jugadores jóvenes con ganas de triunfar y de aparecer, brillando con su talento, entonces va a ser un muy lindo partido."

¿Cómo ve Bolivia a la Selección Colombia?

"Hay mucho respeto. En este tipo de encuentros es clave el inicio. El partido es una sucesión de acondicionamientos que se dan en la cancha, cada jugador maneja esa experiencia y es una sumatoria de cosas que pasan. Bolivia, con gente joven, ha mostrado que puede dar pelea y que, prácticamente, no tiene nada que perder y sí, por el contrario, mucho por ganar."

¿Esa hambre de los jóvenes bolivianos puede complicar a Colombia?

"Si los chicos tienen madurez y trabajaron bien, el día del partido llegarán con confianza y todo puede empezar a fluir en el juego. Ahora, de la misma forma, cuando el rival presione, se venga encima, se deberá afrontar bien. El fútbol es de ires y venires; son momentos, son goles y mucho tiene que ver la capacidad mental y el estadio de ánimo de los futbolistas."

¿Cuál es la fortaleza de Bolivia?

"La juventud viene en buen proceso. Además, el profesor, César Farías, está cerrando un ciclo en Bolivia, donde confió en el jugador joven, inyectando una forma de jugar y dinámica. Ha habido rotación, aparición de nuevos jugadores, con buenas condiciones y eso hará que Bolivia de la batalla, con entrega y corazón y, por supuesto, haciendo un buen planteamiento."

¿Y la debilidad?

"El ímpetu a lo mejor todavía no estamos a ese nivel de poder sostenerlo y, por eso, hablaba de la juventud, pero creo que todos han trabajado bien en estos dos años. Veremos si Bolivia sale o no, ya que Colombia sí va a salir a buscar el partido, lo que hará que veamos buen fútbol. Ambas selecciones juegan bien, con poco roce y un pronóstico reservado (risas)."

¿Qué recuerdo tiene de sus enfrentamientos contra la Selección Colombia?

"Eran partidos durísimos, donde jugué frente a grandes rivales, comandados por Carlos 'el Pibe' Valderrama y un sinfín de jugadores que hicieron historia. Me tocó jugar la Copa América, en Colombia, en 2001 y sentir esa presión en Barranquilla, donde tuve que jugar, fue tremendo. Uno tiene que estar preparado también para jugar contra la gente y todo el público."

¿Cómo es jugar en Barranquilla?

"Realmente sentimos la localía, cuando nos tocó jugar allí. Siempre hablo de los estados emocionales, así que no debemos olvidarnos que somos seres humanos y los jugadores sienten en la cancha y, dependiendo de ello, van manejando todo lo que ocurre. Esos recuerdos que tengo, hacen presentir lo que quizá pueda pasar en este partido que se avecina."

Luego de tantos elogios de su parte hacia la Selección Colombia, ¿Le sorprende que aún no esté clasificada?

"Mucho, estoy sorprendido, en especial por la calidad y cantidad de jugadores importantes que tienen. Cuando se habla a nivel continental, en los últimos años, uno siempre hace referencia a Brasil, Argentina y Colombia, entonces la verdad que sí sorprende; algo tuvo que haber pasado, más allá de que los resultados están ahí y eso confirma por qué está afuera."

¿Cree que le alcanzará para ir a Catar 2022?

"No lo sé, pero sí tengo claro que no se entiende cómo están en esta posición, contando con una tremenda selección y con grandes jugadores. La Selección Colombia tendría que estar en otra posición, pero bueno, es la realidad y esto es fútbol, es cuestión de demostrar en estas jornadas que pueden. No todo está dicho. Ahora, que gane el mejor y el fútbol nos una."