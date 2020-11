La Selección Colombia, en crisis: "No entiendo porque no sacan a James Rodríguez si no juega bien"

La Selección Colombia no atraviesa su mejor momento en las Eliminatorias Sudamericanas, cayó derrotada por goleada contra Uruguay, en Barranquilla, y contra Ecuador, en Quito.

Y es que mucho se ha hablado de lo que fue esta doble jornada del camino al Mundial Catar 2022 . Ahora es Wilson Pérez quien atendió a GolCaracol.com y dio sus sensaciones de lo que es el momento del combinado patrio.

"En la FCF están decididos en sacar al técnico Carlos Queiroz" de la Selección Colombia

¿Cómo vio usted las dos derrotas de la Selección Colombia?

“A pesar de que fueron dos resultados muy desastrosos, realmente no se vio una selección colectiva, se vieron sin ganas, sin moral, sin actitud y eso es lo que más duele porque tu puedes perder, pero no se de esa forma. Jugaron como si no les importara el resultado, la camiseta de Colombia, afortunadamente no había publico porque eso hubiera sido terrible en Barranquilla, me imagino lo que les hubieran gritado a los muchachos”

¿Qué es lo que más le preocupa del momento del equipo?

Publicidad

“Lo que pasó en Quito deja más preocupado al país, 6-1 en contra, errores infantiles, no hay un jugador que grite, que despierte al otro o que aliente, solo hay jugadores que se miran las caras y no son capaz de decirse las cosas, es muy lamentable lo que sucede y el técnico no ha dado con el equipo ideal, Wilmar Barrios tiene que jugar siempre, te entrega lucha y te corre siempre, eso te contagia al resto, además, los cambios estuvieron errados, Luis Díaz es el jugador más destacado y lo saca. No entiendo porque no saca a James o a otros que juegan mal también”

"En la Selección Colombia hay grupos de jugadores enfrentados, se fueron a las manos"

¿Quién cree que debe alzar la voz en la selección para arreglar la situación?

“En estos momentos Colombia no tiene un líder, no hay quien diga las cosas en la cara. Nosotros nos reuníamos y nos decíamos las cosas y recomponíamos las cosas, eso es claro, si James no corre hay que decírselo, pero es un grupo que no son capaz de decir los errores. Mojica se hizo tres goles y ninguno fue capaz de decirle algo”

¿Cree que Carlos Queiroz falló en algo?

“El técnico está muy equivocado en llamar solo a jugadores de Europa, hay que llamar también a jugadores del torneo local, siempre ha habido jugadores costeños en la convocatoria que saben jugar en el calor. En estos momentos Duván Vergara está en un gran momento y no lo llamaron, lo mismo Jaminton Campaz y así hay varios”

Publicidad

Por: Néstor Ibarra /@Nestoribarram