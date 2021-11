"La Selección Colombia es sumamente peligrosa, jugar en Barranquilla siempre es complicado"

Colombia y Paraguay están listos para saltar al campo de juego del estadio Metropolitano, de Barranquilla, en la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas, este martes a partir de las 6 de la tarde, en un partido que podrá ver EN VIVO y en exclusiva a través de Gol Caracol y www.GolCaracol.com.

Para analizar un poco el presente de estas dos selecciones y conocer un poco de lo que opinan en territorio 'guaraní' sobre la 'tricolor', en GolCaracol.com charlamos con Gerardo Figueredo, de 'AM Libertad', en Asunción.

"Colombia es sumamente peligroso cuando juega en su casa, en Barranquilla, tienen muchos jugadores de categoría como Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y la serie de figuras que tiene. Es favorita para este partido de Eliminatorias, Paraguay llega muy mal. Las posibilidades de victoria están para los colombianos, espero que los 'guaraníes' actúen con decoro en lo que queda", expresó sobre nuestro seleccionado.

La 'albirroja' no llega en su mejor momento y así lo dejó ver el periodista: "Llega muy golpeada la selección paraguaya, más allá de que se había renovado la esperanza con la llegada de los mellizos, pero el andar del equipo no mejoró en nada. Se esperaba un cambio de mentalidad, jugar con mucha entrega, disputar todas las pelotas como si fueran las últimas, pero este plantel no reúne esas características".

Guillermo Barros Schelotto debutó con derrota en el compromiso frente a Chile, el pasado jueves, y las victorias siguen siendo esquivas en el conjunto paraguayo.

Publicidad

"La llegada del nuevo cuerpo técnico nos dio algo de luz para estar, por lo menos, en el repechaje, pero las cosas no cambiaron, es lo mismo que venía haciendo Eduardo Berizzo. Es cierto que no ha habido mucho tiempo de trabajo, Paraguay está en un retroceso futbolístico, veremos cómo se dan las cosas en la calurosa Barranquilla, en el siempre difícil escenario del Metropolitano", concluyó.