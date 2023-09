“La Selección Colombia es un grupo unido, que juega bien y por eso Chile no la tendrá fácil”

Llegó el día, la Selección Colombia se enfrentará a Chile, este martes, por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas, de visitante, y hay mucha expectativa por el resultado que pueda conseguir nuestra ‘tricolor’.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con el exdelantero Eudalio Arriaga, con recordado paso en nuestro combinado nacional, ya que fue protagonista y campeón de la Copa América del 2001, además de participar en la Copa Confederaciones del 2003.

En la charla con este portal, Arriaga mencionó que ve factible la victoria contra Chile, ya que es una selección que está en pleno cambio generacional, y que Colombia viene mostrando grandes cosas en el proceso de Néstor Lorenzo.

Además, Eudalio recordó el gol que le anotó a los australes con la camiseta de la ‘tricolor’, en la Copa América de 2001.

¿Le gusto el inicio de Colombia en Eliminatorias Sudamericanas?

“Era un partido difícil. Empezó una nueva etapa, una nueva era con un cuerpo técnico nuevo. Y bueno, era fundamental empezar ganando para darle confianza a los jugadores, al grupo nuevo y para empezar una Eliminatoria que va a ser bastante difícil. Y hay muchas posibilidades en el Mundial pero igual no dejan de ser difíciles”.

¿Qué fue lo que más le gustó del equipo contra Venezuela?

“Bueno, para ser el primer partido hubo un buen juego de conjunto. Los jugadores se comprometieron bien. No era fácil pero que por tradición, por la trayectoria con lo que venía de la Selección Colombia era importante sumar y marcar diferencia. Colombia por momentos no pasaba este juego y se vio reflejado en el terreno del juego”.

¿Cuál jugador lo sorprendió?

“Jhon Arias demostró lo que venía haciendo en su club y fue fundamental. Hizo lo que venía haciendo el Fluminense que era jugar bien, pasar bien las pelotas, asistir bien a los delanteros y hacer en la parte defensiva un funcionamiento táctico muy bueno. Luis Díaz pues porque es un jugador diferente y todos sabemos la capacidad que tiene. Y me gustó mucho el Jhon Lucumí, ya que era la oportunidad que ese muchacho venía esperando. Y él creo que es el jugador que más viene con solidez en defensa y es importante y lo ratificó siendo titular”,

¿Cómo le pareció Rafael Santos Borré como titular?

“Es importante porque no venía jugando, estaba sin ritmo. Él tiene esa vocación de ayudar mucho al equipo, pero a raíz de eso pienso que se pierde la oportunidad de marcar uno o dos goles más por esa misma virtud que él tiene de ayudar al equipo en defensa. Pero pienso que a veces se gasta mucho en esa posición y debe tener más energía para estar ahí. Hubo tres o cuatro que estuvieron ahí rondando donde tiene que estar el nueve. Y eso es lo que él no puede perder porque es un jugador que juega muy bien con las pelotas y sin las pelotas pero que tiene que estar en el momento indicado porque por la comodidad que le tiene el técnico él va a ser el nueve de la selección y esas oportunidades hay que aprovecharlas”.

Rafael Santos Borré durante el partido entre Colombia y Venezuela. Getty Images

¿Cómo cree que se planteará el duelo contra Chile?

“Sabemos que todos los partidos de Eliminatorias son difíciles y más de visitantes. Ellos vienen golpeados porque Uruguay juega muy superior a ellos. Y Chile está en un momento que tuvimos nosotros y es que están ahorita en el proceso de que tienen que renovarse y eso les está costando. Para mí, en lo personal no la va a tener fácil porque Colombia es un grupo que es una muy buena familia en estos momentos. Es un grupo unido y que viene jugando bien. Soy muy optimista, no por ser colombiano, pero confío mucho en que no va a ser fácil para Chile. Si Colombia entra con esa condición, para mí, puede ser un punto a favor para sumar tres puntos más”.

¿Algún cambio en la titular para este partido respecto al de Venezuela?

“Como digo yo, el equipo que gana no se cambia. Hay que darle la confianza a los que empezaron a no ser que esté alguno lastimado. Sí, como todo el mundo ha dicho, que Venezuela tuvo muchas opciones, pero afortunadamente no nos marcaron gol y pudimos marcar. El equipo que gana para mí no se cambia y si el técnico le da la confianza a los que ganaron, hay que seguir apoyando. Yo pienso que Jorge Carrascal entró muy bien y si le darían un cambio, sería meter al jugador que entró en su lugar y que el técnico también le tiene que hacer”.

Usted marcó un gol contra Chile, en la Copa América que ganamos en 2001, ¿qué recuerda de esa anotación contra los australes?

“Sí, es algo que está en la memoria de los colombianos. Un gol muy recordado por lo que se vivió. Y bueno, es algo lindo para mí y que siempre va a estar en el recuerdo de todos los colombianos. Por quitarme la camisa o por la celebración me sacaron otra amarilla y no pude jugar contra Perú el siguiente partido”.

