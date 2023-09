"La Selección Colombia es una de las candidatas a estar en los primeros puestos de la Eliminatoria"

Las Eliminatorias de Sudamérica para el Mundial de 2026 siguen en marcha y el martes 12 de septiembre la Selección Colombia estará disputando su segundo partido en condición de visitante contra Chile.

Por esta razón, en Gol Caracol dialogamos con Christian González, periodista deportivo del diario chileno 'La Tercera', para conocer en detalle la actualidad del equipo austral.

Inicialmente, González compartió su opinión de lo que fue la derrota del equipo dirigido por Eduardo Berizzo contra Uruguay.

“La verdad es que hubo mucha decepción por el resultado contra Uruguay, pero también es un golpe de realidad. Esta versión del equipo es bastante inferior en jerarquía a la de otras Eliminatorias. Chile está pasando por un proceso de transición muy complejo porque los referentes de la generación dorada como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Gary Medel están muy lejos de su mejor rendimiento. Para colmo, los jugadores que estaban llamados a comandar ese recambio tampoco están en un buen momento”, comentó.

Además, se refirió a la gestión que ha realizado Berizzo y dijo: "Este proceso ha tenido varios momentos de cuestionamiento, pero el entrenador los ha gestionado de forma oportuna y la verdad no me atrevería a pensar que una derrota contra Colombia le cueste el puesto. Sin embargo, en caso de perder, podría generarse un poco de incomodidad en el entorno y las críticas también resurgirían".

Eduardo Berizzo, entrenador de la Selección de Chile. Getty Images

Por otro lado, habló de la situación de Alexis Sánchez y el favoritismo que tiene Colombia en estas Eliminatorias.

“Él dijo que Alexis está listo para jugar, pero la verdad es que no sé en qué tipo de condiciones porque no ha entrenado con normalidad en la última semana y tampoco tiene rodaje desde el mes de junio, cuando Chile jugó un amistoso contra Bolivia. Creo que Sánchez no está cerca de su mejor desempeño y lo que pueda hacer dentro del terreno de juego será por el talento y la motivación que tenga (...) Colombia es un rival directo y creo que es una de las candidatas para terminar en los primeros cinco puestos de la tabla de posiciones por la jerarquía de sus jugadores. No creo que estén sufriendo al final de las Eliminatorias por el sexto cupo o el repechaje”, agregó.

Celebración de la Selección Colombia luego de ganarle a Venezuela en el inicio de la Eliminatoria. JUAN BARRETO/AFP

Finalmente, se refirió al poco entusiasmo que tiene la afición chilena en los dirigidos por Berizzo y del objetivo para

"No hay mucho entusiasmo y la venta de boletas ha estado más lenta de lo que proyecta la Federación por los altos precios y el poco interés que genera este equipo. Incluso, en las últimas semanas intensificaron una campaña de publicidad para tratar de aumentar la compra de entradas, pero la capacidad del estadio no se ha llenado. Sinceramente, no hay esa euforia que antes tenían los aficionados (...) La realidad chilena obliga a pensar que debemos sacar la mayor cantidad de puntos en casa. De hecho, me parece que Chile va a depender de lo que haga como local hasta el final de la Eliminatorias para clasificar", concluyó.