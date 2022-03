"La Selección Colombia falla al subestimar a Venezuela; ya no importa jugar bonito, sino ganar"

Una popular frase, tan usada en el mundo del deporte, afirma que "desde que hay 1% de posibilidades, habrá 99% de fe". En esta ocasión, aplica más que nunca para la Selección Colombia, en especial por todo lo que está en juego y la posición en la que se encuentra.

Clasificar al Mundial de Catar 2022 no está nada fácil. Los números dicen que, tras 17 jornadas disputadas, la 'tricolor' se ubica en la sexta posición, con 20 puntos, una diferencia de gol de 0 y una pequeña chance de ir al repechaje, ya que de forma directa será imposible.

Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay hicieron mejor las cosas y ya aseguraron su cupo. Razón por la que, ahora, el equipo nacional no tiene otra alternativa que esperar por un tropiezo de Perú. Eso sí, principalmente, deberá hacer la tarea, que será vencer a Venezuela.

La historia no favorece mucho. Si nos ceñimos a las estadísticas, la última vez que la Selección Colombia dio el 'golpe' y celebró en territorio venezolano, fue hace más de 25 años, exactamente el 15 de diciembre de 1996, ganando 0-2, camino al Mundial de Francia 1998.

Ahora, no todo es negativo. En el historial de Eliminatorias Sudamericanas, entre estas dos selecciones, que se han visto las caras en 40 oportunidades, la 'tricolor' se ha impuesto en 18 ocasiones, pediendo solo siete compromisos y empatando un total de 15 vecez.

Pero algo sí está claro, y es que los enfrentamientos de estos países, sin importar la categoría, siempre han tenido un tinte bastante especial, particular y que lo han llevado a ser considerado como un clásico, ya sea por la cercanía, con una historia compartida, la rivalidad que trasciende lo deportivo, en fin.

Frente a ello, en Gol Caracol hablamos con Jorge Rojas, exfutbolista venezolano, que jugó en nuestro país, defendiendo los colores de Atlético Nacional (2004/2005 y 2006) y América de Cali (2007), y disputó 91 partidos con su selección, anotando un total de tres goles.

Jugó Eliminatorias, partidos preparatorios y Copas América. De echo, jugó contra la Selección Colombia en siete ocasiones, con un saldo de una victoria, dos empates y cuatro derrotas. Además, en uno de esos duelos, Reinaldo Rueda era el técnico de la 'tricolor', en su primera etapa.

¿Qué balance hace del papel de Venezuela en estas Eliminatorias?

"El problema que siempre ha tenido Venezuela es que nunca ha tenido la oportunidad, como sí la ha tenido Colombia, de contar con la esperanza de ir al Mundial, con un partido pendiente. Como Venezuela, en las diferentes veces que hemos podido enfrentar a Colombia, siempre ha sido nosotros como jueces o a la expectativa de que otros definan si clasifican."

A pesar de estar eliminada, ¿Cómo afrontará la 'vinotinto' este juego?

"Cuando se llega a estas instancias, conociendo el panorama de Colombia, uno sabe que el rival tiene la posibilidad de ir al Mundial, pero también se es consciente de que uno quiere jugar y hacer las cosas bien, con el fin de cerrar las Eliminatorias de la mejor manera, lavando un poco la cara de la selección y cerrando de local, ante nuestra gente, con un buen triunfo."

Mucho se habla de estos duelos, entre Colombia y Venezuela, ¿Es un clásico? ¿Qué decir de esto?

"La Selección Colombia nunca ha querido ver a Venezuela como un clásico y siempre nos ha visto inferiores, mientras que nosotros sí vemos a Colombia como un clásico. En Venezuela tenemos muchos colombianos viviendo desde hace años y se sabe lo que es esta afición, entonces esa cercanía entre países, se ha traducido, al menos para nosotros, en un clásico."

¿Cómo nos ven y cómo cree que los vemos?

"En la actualidad y desde hace unos años, ya levantamos el nivel deportivo; eso ha hecho que contra Colombia se vea como un verdadero clásico, donde siempre le queremos competir de igual a igual. Considero que la Selección Colombia falla en que siempre ha subestimado a Venezuela, ya sea en Copa Libertadores, Copa América, Eliminatorias o cualquier torneo."

¿Le sorprende la posición en la que está la Selección Colombia?

"La verdad sí porque tienen una gran selección. De hecho, yo la sigo y apoyo, por eso, de seguro, esto que está pasando es lo que no se quería. Uno siguiendo el fútbol colombiano, decía que ojalá no tuviera que jugarse la vida en la última jornada frente a Venezuela y de visitante, pero así sucedió. Ahora, no tiene otra alternativa que ir a ganar y esperar qué pasa."

¿Cuál cree que fue el error de la 'tricolor'?

"Colombia botó la clasificación de local. Si bien fue superior a cada uno de sus rivales, y hay que decirlo, no logró anotar y esto es de goles. Ese fue el gran problema y que los llenó de inseguridades. Cuando pasa eso, donde se juega con presión, no es fácil. Ahora, solo se necesita sacar el resultado y ganarle como sea a Venezuela, ya no importa jugar bonito."

¿Cómo ha visto a José Néstor Pékerman al frente de Venezuela?

"La llegada de Pékerman fue buena porque a Venezuela le faltaba un entrenador como él. Se hizo un esfuerzo muy grande desde la Federación y se logró traerlo. Es una persona que nos sirve mucho, ya que ayudará en la formación de selecciones juveniles y aportará bastante a la de mayores; que ambas se puedan llevar de la mano es importante para los procesos."

¿Cuáles son las expectativas con este proceso?

"Las aspiraciones nuestras tienen que ser esos semilleros y después pensar en el futuro, ya sea en cuatro u ocho años, ir a nuestro primer Mundial. La llegada de José Néstor Pékerman ha sido bonita e importante. Por ahora, está conociendo a los jugadores de nuestro país, valorando a cada uno y los que vienen, porque cada futbolista es diferente y se debe analizar."

Por el pasado de Pékerman en la Selección Colombia y lo conseguido, ¿Cómo vivirá este partido?

"Será algo, netamente, deportivo. No sé si salió bien o mal con la Federación Colombiana de Fútbol, con la Selección y los jugadores, desconozco eso, pero al margen de ello, internamente siempre querrá ganarle a cualquier equipo, más allá de que vaya a enfrentar a su última selección. Querrán ganarle como sea a Colombia porque, ahora, está al otro lado."

En la otra cara de la moneda, ¿Cuál es su opinión de Reinaldo Rueda, a quien enfrentó años atrás?

"Es un excelente entrenador, no en vano fue campeón de Copa Libertadores, que eso no lo hace cualquiera. Tiene un gran mérito como estratega. Sin embargo, en selecciones todo es diferente, ya que los jugadores se reúnen solo tres días antes de cada partido y el técnico no puede tener ese trabajo profundo, así que ya depende del nivel de cómo llega el futbolista."

¿Por qué razón le ha costado tanto?

"Es una persona con mucha experiencia, conocimiento y que ya tiene su segunda experiencia con el equipo. Ahora, insisto en que Colombia 'botó' la clasificación de local porque otras selecciones fallaron, pero repuntaron, como Chile, Uruguay y Perú; caso contrario ocurrió con Colombia, donde se quedó en ese bache y ahora está en una situación muy compleja."

¿Qué trabajo especial debe hacer Reinaldo Rueda para este partido crucial?

"Habrá un tema anímico y emotivo, que deberá saberse llevar y transmitir de la mejor manera. Los jugadores colombianos tienen que entender que es su momento de gloria, de ir a un Mundial y de no esperar otros cuatro años, sino que es ya y más cuando a algunos se les termina el ciclo y demás. Son muchas cosas encontradas que hacen que no querrán fallar."

Como concedor de la posición, ¿Le gustaría ver a Juan Fernando Quintero y James Rodríguez juntos?

"Son hombres con talento y considero que podrían jugar juntos, pero uno entiende que hay ciertos técnicos que no gustan de juntar a dos creativos, por la tendencia del fútbol moderno, que los convierten en extremos o que aporten aún más en marca. Ahora, con ese talento, es mejor usarlo, aprovecharlo y ponerlos, buscar la manera para buscar cosas diferentes."

¿La Selección Colombia va al Mundial?

"Quisiera que fuera, pero no depende solo de ganarle a Venezuela. Esperar qué pasa. Pero sí tengo claro que con esa gran selección que tienen y llegando hasta estas instancias, con vida, se merece al menos luchar, seguir y por qué no clasificar al repechaje. Les deseo éxitos, pero también entender que mi corazón están con Venezuela. Eso sí, que gane el mejor."

¿Cómo se imagina el partido?

"Serán 90 minutos intensos, donde si nos limitamos a los últimos resultados de la Selección Colombia visitándonos, no los favorecen porque registran pocos triunfos acá, entonces las estadísticas también hablan y eso suma.Tengo claro que será bueno que Venezuela cierre ganando en las Eliminatorias porque será un buen punto de partido para lo que se viene."