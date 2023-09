La Selección Colombia igualó 0-0 en su visita a Chile, en un partido de lucha y poco juego

La Selección Colombia cumplió con su misión. En una difícil cancha del estadio Monumental de la ciudad de Santiago, el seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo empató 0-0 con su similar de Chile, en un juego en el que no se tuvo brillantez, pero en el que se sacó un punto como botín, en duelo de la segunda fecha de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En la parte complementaria a Guillermo Maripán le anularon un gol por fuera de lugar y además de eso, el arquero Camilo Vargas estuvo atento y presto para salvar al seleccionador colombiano, en su visita a territorio austral.

Vargas Rivera, del registro del Atlas mexicano, cumplió con su labor y mostró sus reflejos para sacar dos fuertes remates de Diego Valdés, dejando a los aficionados chilenos con ganas de festejar jugando en su propio estadio.

Camilo Vargas estuvo atento bajo los tres palos con Colombia en el duelo contra Chile, en el Monumental de Santiago. ANDRES PINA/PHOTOSPORT/Photosport via AFP

Hay que decir también que en otra posibilidad en el primer tiempo, Rodrigo Echeverría falló en la definición y terminó mandando el balón al palo.

Con ese panorama, Colombia corrió, luchó, pero no contó con la suficiente claridad en la parte ofensiva. Las individualidades no pesaron, porque Luis Díaz estuvo apagado y no logró desequilibrar con su velocidad y gambeta. En la etapa inicial, el hombre del Liverpool quiso sorprender de media distancia, pero el balón salió desviado.

Cuando se llegó al área rival, se tomaron malas decisiones, como cuando Deiver Machado se proyectó hasta la línea de fondo y no supo definir o en el segundo tiempo en el momento en el que balón le quedó a Luis Sinisterra, en el área rival, y en vez de rematar, intentó habilitar a un compañero.

Para el segundo tiempo, el técnico Néstor Lorenzo ordenó varias sustituciones, entre ellas la de James Rodríguez, quien quiso buscar asociaciones, basado en su técnica y buen toque de pelota. Sin embargo, no marcó diferencia, como tampoco lo lograron hacer Jhon Jáder Durán, el propio Sinisterra y Juan Fernando Quintero.

La parte negativa de la visita a Santiago se presentó por la lesión del defensor Yerry Mina, quien se lesionó y tuvo que ser reemplazado por Dávinson Sánchez, al minuto 24 del compromiso internacional.

Luis Díaz, delantero de Colombia vs. Chile, en partido de las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Para la Selección Colombia el saldo de las dos fechas iniciales de la Eliminatoria fue positivo. Se ganó en Barranquilla, con un 1-0 sobre Venezuela, y se arrancó un punto en la visita a una plaza complicada como la de Chile.

¿Cuándo juega la Selección Colombia en Eliminatorias Sudamericanas?

Colombia vs. Uruguay

Jueves 12 de Octubre

3:30 P.M.

EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com

Ecuador vs. Colombia

Martes 17 de Octubre

6:30 P.M.

EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com