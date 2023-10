“La Selección Colombia jugará en la cancha más rápida que tiene el fútbol ecuatoriano”

Llegó el día, este martes 17 de octubre la Selección Colombia visitará a Ecuador, por la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas. Hay varios puntos por considerar para este encuentro: la altura, la calidad de los rivales y hasta la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con Omar Guerra, exfutbolista de nuestro país que militó durante muchos años en el vecino país, en equipos como Aucas, Cuenca, Universidad Católica, Macará, entre otros. Con su conocimiento del balompié del combinado ecuatoriano, donde tiene hasta la nacionalidad, analizó lo que cree que será este compromiso.

El otrora jugador se refirió a la complejidad de la altura, pero también avisó de los buenos jugadores y el juego del que debe cuidarse la Selección Colombia. ¡Póngale atención!

¿Qué decir de la actualidad de la selección Ecuador?

“Ecuador es un equipo que tiene una nueva generación de jugadores que sin duda hay una base muy fuerte que es la de Independiente del Valle. La gran mayoría, casi el 80-90% han militado en ese equipo y unos están todavía ahí. Y es una base que es muy difícil ver en otra selección, donde hay muchos jugadores de ese proceso de inferiores, de ese proceso de dos, tres años en primera división, y ahora en selección ecuatoriana. Entonces los hace más fuertes, los hace más sólidos, independientemente de su juventud, porque la gran mayoría ya tiene un bagaje por el fútbol europeo”.

¿De qué debe cuidarse la Selección Colombia?

“Colombia va a enfrentar una selección muy dinámica, que tiene hambre de gloria, de triunfo, que es muy joven, pero que está en una altura que saben aprovechar. Incluso van a jugar en un estadio que es el de la Liga de Quito y es la cancha más rápida que tiene el fútbol ecuatoriano. Allí se nota mucho el cambio de ritmo. Se nota mucho la media distancia. El balón es muy rápido. Ya a nivel de jugadores está este chico Kendry Páez, quien a pesar de tener 16 años ya tiene un exceso de confianza positivo. Sus laterales, como Ángelo Preciado, suben mucho al ataque. Tienen a Moisés Caicedo también, seguramente para mí lo acompañará Carlos Grueso. En ataque estarán Enner Valencia y yo apostaría por un jugador que marca mucha diferencia, que es Johan Julio. Conoce muy bien lo que es la cancha, la dinámica. Y es muy explosivo”.

¿Qué le dicen sus amigos y conocidos en Ecuador?

“Hablo mucho con entrenadores que siguen vinculados al fútbol ecuatoriano. Con otros compañeros también. Y bueno, de los que están ahorita en selección tuve la fortuna de no sé el compañero, pero sí enfrentarlos por muchos años como el caso de Alexander Domínguez, su arquero, Enner Valencia, Carlos Grueso, Junior Sornoza, Hernán Galíndez. La verdad no hay para nada un exceso de confianza, ellos saben que la Eliminatoria es borrón y cuenta nueva. Sí tienen el plus de que se sienten muy seguros siendo locales, eso es un plus que tiene Ecuador. Pero sin duda alguna que el 6-1 ya es totalmente pasado y que Colombia va a ir con un resultado muy positivo”.

¿Qué tanto influirá la altura de Quito para Colombia?

“La Selección son jugadores de alto recorrido, que han estado en los mejores estadios del mundo, la mayoría consolidados en Europa. Entonces, siempre marca una diferencia la altura, más que cuando se jugaba en el Atahualpa, la cancha no es tan rápida como ahora la de Liga de Quito. Yo estuve vinculado al fútbol ecuatoriano durante ocho años y de verdad que el tema de la pelota influye mucho. Hay mucha velocidad cuando uno utiliza la media distancia. Las jugadas a balón parado también marcan mucha diferencia teniendo un buen lanzador. Entonces, eso es un punto a tener muy en cuenta”.

¿Le gusta el proceso de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia?

“Mi opinión es que es una Selección en crecimiento, en crecimiento positivo porque no es fácil tener un nuevo proceso y estar invictos. Tener una mentalidad ganadora y un cuerpo técnico que conoce mucho la idiosincrasia de los jugadores colombianos. Tenemos bastiones que seguramente van con la mentalidad como James Rodríguez y quien se sume a la selección de esa experiencia de cotejar a un grupo mucho más joven que está principiando en la selección. Entonces, hay muchos puntos positivos y creo que sin duda vamos a ir al Mundial”.

James Rodríguez hizo un gran partido con la Selección Colombia frente a Uruguay en el Metropolitano. RAUL ARBOLEDA/AFP

¿Qué opina de James Rodríguez y Luis Díaz?

“Bueno, como todo, nos sorprendió el tema de James más que todo físicamente. Su técnico en São Paulo dio declaraciones que venía de menos a más. Pero en cuanto a técnica, es nuestro referente, es nuestra máxima figura, el jugador que tiene más experiencia y tiene una técnica desmedida. Y por otra parte, es un poco más difícil el rendimiento de Luis porque siempre lo referencian de dos a tres jugadores. Entonces a él le toca siempre arreglársela en el uno contra uno. No solo eso, sino en el dos contra uno, tres contra uno. Y a veces le sale, a veces no. Pero lo positivo es que sigue insistiendo, sigue pidiendo la pelota y es el jugador más desequilibrante que tenemos”.

¿Cómo vive este partido tan especial para usted?

“No, yo siempre le hago fuerza a Colombia un poco más. Pero sin duda alguna, soy un ecuatoriano más, tengo muchas relaciones tengo ocho años de un gran país, cuando me convirtieron en el colombiano con más goles en la historia del fútbol ecuatoriano. Por lo menos en Aucas soy tu primer botín de oro en la historia. Siempre mis hijos todavía tienen costumbres ecuatorianas entonces siempre le hago esa fuerza a Ecuador. Pero obviamente quiero que Colombia gane este partido. Sin duda que mucho cariño y respeto por todo un país que me abrió las puertas durante ocho años”.