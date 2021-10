"La Selección Colombia necesita generar más volumen de ataque, no se crean opciones de gol"

Todo está listo para que ruede la pelota en el compromiso Colombia vs. Ecuador, este jueves, con transmisión exclusiva de Gol Caracol y www.GolCaracol.com. Previo al cotejo, charlamos con Mahler Tressor Moreno, quien supo defender a 'capa y espada' los colores del combinado nacional.

"Si se pone uno a hacer un balance de los partidos lo más importante sería ganar, pero si uno se pone a hacer un balance global, con las selecciones a las cuales se enfrentan son dos puntos buenos", expresó de entrada en la charla.

El exmediocampista sabe muy bien lo que es ponerse la camiseta de la 'tricolor' y saltar al gramado del estadio Metropolitano de Barranquilla y le mandó varios mensajes directos tanto a toda la afición, como a algunos integrantes del plantel que dirige Reinaldo Rueda.

¿Cómo ve el momento de David Ospina?

"David es un buen portero, en los momentos en que Colombia es vulnerada él siempre responde. Obviamente estamos hablando que juegas contra selecciones que tienen jugadores muy desequilibrantes, sea cual sea la selección el arquero va a tener actuaciones que van a definir los partidos".

¿Cree que el equipo genera las opciones necesarias para ganar?

"La selección necesita generar más volumen de ataque, que sepamos que los dos delanteros que jueguen puedan tener una, dos o hasta tres situaciones de gol por partido. Pero Colombia no las ha creado".

¿Cómo mejorar esa falencia ofensiva?

"Dentro de ese conjunto debemos interpretar que hay jugadores que deben tomar más protagonismo que es lo que se espera, no podemos dejar que Falcao García o Santos Borré armen el juego y generen las situaciones de gol, tienen que ser los jugadores que vienen de atrás que acompañen la jugada".

Las críticas sobre Falcao García están desde hace un buen tiempo...

"A Falcao lo podemos criticar cuando tenga dos, tres o cuatro opciones de gol, pero no podemos criticarlo cuando no le generan situaciones de juego. Es algo que no tiene sentido".

¿Hacen falta jugadores como James Rodríguez, Edwin Cardona, el clásico '10' de buen pie?

"Yo pienso que deben tener continuidad, creo que en estos momentos como está la Eliminatoria y como está la selección da nostalgia no poder tener y disfrutarlos como lo hacíamos anteriormente. Hay jugadores que no están disfrutando las posibilidades y argumentos que tienen para jugar con la Selección".

Se viene Ecuador, tercero en la tabla de posiciones...

"Con Ecuador es una obligación ganarle porque juegas un partido de seis puntos, poder tener todo este resto de mes a Ecuador con dos puntos abajo. También puede llegar a frenar a Uruguay. Después de que estés arriba, sea como sea tienes la posibilidad de tratar de estar por encima de cualquiera de los dos. Hay que tratar de asegurar el partido que no va a ser nada fácil, ellos vienen de perder contra Venezuela y va a ser un partido complicado".

¿Qué espera del partido, este jueves?

"Que Colombia gane jugando bien y haciéndose respetar, que los delanteros cuenten con racha con el gol, que al final es lo más importante".