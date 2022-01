"La Selección Colombia no solo tiene un referente, ya que es un equipo completo y con mucho porte"

Se acerca el momento de la verdad para la Selección Colombia. Restan cuatro jornadas para conocer el desenlace de estas Eliminatorias Sudamericanas. Razón por la que sumar la mayor cantidad de puntos será crucial para conseguir el anhelado objetivo de clasificar al Mundial de Catar 2022.

Las pruebas más próximas serán el 28 de enero, a las 4:00 de la tarde, en Barranquilla, frente a Perú, y el 1 de febrero, a las 6:30 de la noche, en condición de visitante, contra Argentina. Ninguno será rival fácil. Por eso, el director técnico Reinaldo Rueda deberá pulir detalles y estar atento a todo.

Publicidad

Y este domingo 16 de enero, a las 5:30 de la tarde, en un partido preparatorio a disputarse en Estados Unidos, el estratega tendrá una oportunidad inmejorable para conocer al grupo a la perfección, analizar nuevos jugadores y tener todo claro de cara a la lista de convocados definitiva.

El rival será Honduras, dirigida por Hernán Darío Gómez, quien tiene la difícil tarea de recomponer el difícil camino de esta selección, quien no la pasa nada bien en las Eliminatorias de Concacaf y está virtualmente eliminada de la cita orbital, que se disputará a finales de este año.

Publicidad

Así las cosas, 'el Bolillo' también se la jugó por varios futbolistas de la Liga local, pero con experiencia, como es el caso de Denil Maldonado, de 23 años, pero con una larga trayectoria, vistiendo las camisetas de clubes como Motagua (Honduras), Pachuca (México) y Everton (Chile).

Este defensor central sabe lo que es defender los colores de su país, desde las categorías inferiores, ya que integró la Sub-17, Sub-20, Sub-21 y Sub-23, disputando el Mundial Sub-17 en 2015, el Mundial Sub-20 en 2017 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Publicidad

Pero no es lo único. También se colgó la medalla de plata tanto en los Juegos Panamericanos 2019, como en el Preolímpico 2020. Asimismo, con la de mayores, estuvo en la Liga de Naciones de la Concacaf, ganando bronce, en la Copa Oro 2019 y en las actuales Eliminatorias.

De hecho, a lo largo de su carrera, ya sabe lo que en enfrentar a la Selección Colombia. Dicho acontecimiento sucedió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, los cuales se desarrollaron en nuestro país y cuyo compromiso finalizó 1-1, en el estadio Romelio Martínez, de Barranquilla.

Publicidad

Por eso, para conocer más de la interna de la Selección de Honduras, el mensaje que el entrenador Hernán Darío Gómez les da, sus fortalezas, la manera como ven a la 'tricolor', recordar ciertas anécdotas y la manera como afrontarán el partido preparatorio, en Gol Caracol hablamos con Denil Maldonado.

¿Cómo se imagina el partido contra la Selección Colombia?

"Primero, doy gracias a Dios; estoy muy contento porque, nuevamente, se dio la oportunidad de ser convocado. Ahora, no tengo dudas de que será un gran juego y más porque sabemos de la calidad que tiene la Selección Colombia. Por esa razón debemos prepararnos de la mejor manera y llegar en óptimas condiciones."

Publicidad

¿Qué les ha dicho el profesor Hernán Darío Gómez?

"No es un secreto que estuvo muchos años dirigiendo a Colombia y dejó su huella; el 'profe', nos ha metido en la cabeza que hay que ganar. No será un simple amistoso y nos estamos preparando bien. El técnico Hernán Darío ya se convirtió en un hondureño más. Iremos con todo a sacar el resultado y servirá para pulir detalles, de cara a las Eliminatorias."

¿Cuál es la mayor fortaleza de Honduras?

"Somos un equipo unido y juicioso en ese aspecto. Además, lo que se resalta a la vista es que, bajo ninguna circunstancia, damos balón por perdido, somos fuertes y eso siempre nos ha caracterizado a lo largo de la historia, independiente de los nombres que estén. Cada uno de esos aspectos son los que más se valoran en esta Selección."

Publicidad

Hablando de su carrera, ¿El cambio de la Sub-17, Sub-20 y demás, a la Absoluta fue grande?

"Sí, mucho. Cada año que pasa y proceso que se completa, uno madura más, aprende, crece y te potencias, lo cual ayuda a formarte como jugador tanto en lo físico, como en lo táctico y técnico. Considero que he ido mejorando en esos aspectos y uno siempre seguirá en constante aprendizaje hasta el final de los días."

¿Qué le ha aportado Denil Maldonado a la Selección de Honduras?

"Lucha, fuerza, ganas y dar lo mejor de mí. Eso es lo que siempre me ha caracterizado al momento de vestir esta camiseta. Nunca me guardo nada, voy con todo y lucho cualquier balón dividido y mano a mano con el rival que se pueda presentar. De hecho, mostrar ese empuje en la cancha y amor por estos colores es lo que me ayudó a llegar a la Selección Absoluta."

Publicidad

¿Qué recuerdo tiene de aquel enfrentamiento contra la Selección Colombia, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018?

"Fue un lindo partido, eran los anfitriones y eso motivaba. En aquel entonces, repartimos los puntos, tras empatar 1-1, pero fue un juego luchado, peleado, donde cada uno sacó a relucir sus fortalezas y los dos supimos manejar el partido. Creo que las hinchadas se fueron satisfechas porque ambas selecciones ofrecimos un maravilloso espectáculo."

¿Cuál es su opinión sobre el jugador colombiano?

"Hasta el momento, no he tenido comunicación directa con alguno de ellos o la oportunidad de compartir un vestuario. Sin embargo, la mayoría de jugadores colombianos sé que son buenas personas, se caracterizan por ser técnicos, fuertes, muy habilidosos, potentes y rápidos. En la Selección mayor estamos hablando de otro concepto y al más alto nivel."

Publicidad

Jorge Luis Pinto, Reinaldo Rueda, Luis Fernando Suárez, Hernán Darío Gómez, ¿Por qué tantos técnicos colombianos han dirigido a Honduras?

"Porque manejamos los mismos conceptos de la Selección y Liga colombiana. Además, ambos somos fuertes y aguerridos. Por ende, los entrenadores colombianos que vienen a Honduras saben acoplarse, comprenden nuestro fútbol, se adaptan con rapidez, sacan lo mejor de todos y nos tienen en un buen concepto."

En su concepto, ¿Quién es el referente de la Selección de Honduras y quién el de la Selección Colombia?

"En Honduras es Maynor Figueroa, de quien sabemos todo lo que ha hecho por el fútbol de nuestro país, siempre dejando la bandera en lo más alto a nivel mundial. En Colombia no creo que haya solo un referente porque es una Selección muy completa y con mucho porte, así que tenemos que preparanos para eso y complicarle la vida."