"La Selección Colombia puede jugar con cualquier esquema, si me toca ir de delantero lo haré"

Directamente desde Guachené, en el departamento del Cauca; Yerry Mina volvió a hablar este lunes. Esto, en medio de la inauguración de su fundación, en el sitio que lo vio nacer y días después de haber jugado con la Selección Colombia en la Copa América.

En su tierra, el defensor central del Everton espera poder darle oportunidades y espacios de sana recreación y deporte a pequeños infantes y a personas que así lo necesitan.

Más allá de mostrar su sentido social, Mina tuvo tiempo para hablar del seleccionado colombiano, del que fue uno de los referentes en la Copa América jugada recientemente en Brasil.

Al jugador le preguntaron por el esquema defensivo, que generó todo tipo de comentarios, en contra y a favor. Sobre esto, Yerry no dudó en responder.

"La Selección Colombia puede jugar con cualquier esquema, cuando entramos al terreno de juego nos acomodamos a cualquier posición, si me toca ir de delantero no diré que no", expresó el jugador.

El futbolista se encuentra de vacaciones en nuestro país y está a la espera del paso de los días libres que tiene, para regresar al Everton y ponerse a las órdenes de Rafael Benítez, en Inglaterra.

