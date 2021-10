"La Selección Colombia siempre está entre los partidos difíciles para Uruguay; es un rival directo"

Regresan las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022 y, con ellas, la Selección Colombia. En octubre, los rivales serán Uruguay, Brasil y Ecuador, tres pruebas de 'peso' y cruciales para las aspiraciones de Reinaldo Rueda y sus dirigidos.

Por eso, para analizar al primer rival de la 'tricolor', que será el combinado 'charrúa', este jueves 7 de octubre a las 6 de la tarde, en Gol Caracol hablamos con Juan Pablo Taborda, periodista uruguayo de GolTV y conductor del programa radial 'El Espectador'.

El comunicador, consciente de la responsabilidad que tiene el equipo de Óscar Washington Tabárez, afirmó que "Uruguay sabe que si no consigue los tres puntos frente a Colombia, el tercer puesto, que es el primero para los mortales, se enreda. y más porque, en esta triple fecha, es el único de local; después se visita a Argentina y Brasil".

Eso sí, lejos de desconocer al rival, destaca que no será nada fácil cumplir con la tarea. "Colombia está entre los partidos más difíciles, no importa si es de local o de visitante. Es un rival directo. El 3-0, de la primera vuelta, nadie lo esperaba y fue sorpresa. Será un juego parejo, cerrado y sin goleadas. Ahora, el empate no le sirve a ninguno".

Y es que, en la actualidad, el combinado patrio se ubica en el quinto lugar, con 13 puntos, mientras que la 'celeste' está en el tercer puesto, sumando 15 unidades. Las diferencias son cortas y, en ese tren, cualquier tropiezo puede ser aprovechado por otros.

"Uruguay no venía bien en Eliminatorias, lo de la Copa América tampoco fue bueno, pero, poco a poco, levantó. Ambos son equipos, potencialmente, similares, pero cada uno con sus características. Colombia tendrá su juego de toque y Uruguay será más profundo, apelando a los delanteros 'clase' A como Edinson Cavani y Luis Suárez", añadió.

Justamente, con relación a estos dos hombres (ídolos 'charrúas'), se pronunció. Recordemos que ninguno de ellos pudo estar en los encuentros de Eliminatorias de septiembre. En esta ocasión, los tendrán y se espera que sean los referentes en el frente de ataque.

"Ya estamos acostumbrados a Suárez y Cavani y el 'último baile' está cerca. Ahora, que ellos sigan y jueguen, preocupa a los rivales porque los obliga a preguntarse qué hacer para frenarlos. Aunque la vez pasada no los tuvimos y se cosecharon siete puntos, siempre estaremos encantados de tenerlos", expresó.

A propósito de históricos y piezas clave, el periodista Juan Pablo Taborda no le hizo el quite al tema James Rodríguez. De igual manera, emitió su opinión sobre Radamel Falcao García, quien, desde su llegada al Rayo Vallecano, recuperó su nivel y llega en buena forma y con ritmo.

"'El Tigre' es de esos jugadores que cuando no están, es un alivio. Tienen tanta experiencia y calidad que no les puedes dar un metro porque te cobran. Ahora, con James, a partir de lo que pasó en el Mundial de Brasil 2014 con ese golazo, es un enemigo constante y que no esté, termina dándote tranquilidad", dijo.

Si nos ceñimos a la estadísticas, Uruguay lleva las de ganar. Desde el 7 de octubre de 2001, Colombia sabe lo que es sumar en territorio 'charrúa'; asimismo, el último triunfo de la 'tricolor', en Montevideo, fue 5 de julio de 1973. Dichos datos no son nada alentadores para el conjunto de Rueda.

"Las estadísticas están para romperse. Como uruguayo quisiera que esa 'paternidad' se mantuviera por el resto de mi vida (risas), pero es difícil. Esos registros se deben agarrar con pinzas. En el fútbol hay mil factores, entre ellos el VAR ahora, que hacen que una estadística se pueda romper hasta sin pensarse", argumentó.

Por último, y en medio de algunas críticas que 'llovieron' contra el director técnico Reinaldo Rueda y el estilo de juego que la Selección expuso en determinados compromisos, el comunicador dejó claro qué es lo verdaderamente importante en las Eliminatorias.

"Aquí solo se necesita sumar puntos, no jugar bonito. Esto no es un campeonato normal. Jugar bien o mal pasa a otro plano. Los técnicos son seleccionadores entonces agarran al jugador de mejores condiciones, pero en un mes pasan muchas cosas como lesiones o bajón de nivel y todo te cambia, hasta el esquema", sentenció.

Así las cosas, el próximo jueves 7 de octubre, de seguro, se verá un muy buen partido, entre dos de las selecciones que más protagonismo suelen tener, con nóminas de lujo, entrenadores de basta experiencia y con la mentalidad de ganar a como de lugar porque otro resultado los complicaría.