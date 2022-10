No, gracias.

La Selección Colombia sub 20 no pudo defender la ventaja en el Suramericano: perdió 3-2 con Ecuador La Selección Colombia sub 20, que llegó a estar 2-0 gracias a los goles de Alexis Castillo y Gustavo Puerta, sufrió una remontada en el Complejo de Fútbol de Luque (Paraguay).