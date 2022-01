"La Selección Colombia tiene algo que Perú no, y es renovación; siempre saca muy buenos jugadores"

La hora de la verdad se acerca para la Selección Colombia. El próximo viernes 28 de enero jugará contra Perú, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a las 4:00 de la tarde, en un partido que será clave de cara a las aspiraciones de hacerse con un lugar para el Mundial de Catar 2022.

En la actualidad, la 'tricolor' se ubica en la cuarta posición con 17 puntos y una diferencia de gol de -1, producto de tan solo tres victorias, ocho empates y tres derrotas; mientras que los 'incas' son quintos con las mismas 17 unidades, pero -5 en su diferencia, tras cinco triunfos, dos igualdades y siete caídas.

Dichas estadísticas, sumado al rendimiento de ambos equipos, confirman por qué el juego que se avecina es clave, parejo y donde ninguno podrá ceder terreno. Como más de uno lo ha expresado, en las recientes ruedas de prensa, es visto como una verdadera 'final', ya que son rivales directos.

La tensión es máxima y la situación no es nada fácil para uno y otro. Por eso, desde ya se palpita este compromiso y en Gol Caracol no es la excepción, donde hablamos con Gustavo Roverano, exguardameta peruano, quien jugó en nuestro país, específicamente en el Unión Magdalena, en 1995.

¿Cómo analiza, en la previa, el partido entre la Selección Colombia y Perú?

"Es un juego clave y determinante, y no solo para Colombia y Perú, sino también para las demás selecciones que siguen en la carrera por hacerse con un cupo al Mundial de Catar 2022; lo que suceda en Barranquilla le importará a los otros rivales. Ahora, el cuadro 'inca' ha levantado su nivel en los últimos partidos y eso hace que la esperanza de clasificar sea grande."

¿Cuál fue la clave para que la selección 'albiroja' "levantara su nivel"?

"La fórmula exacta no la sé, pero sí diría que Ricardo Gareca, a lo largo de estos años, se ganó el derecho a que confiemos en él, consiguiendo importantes resultados, ganando en lugares donde nunca se había hecho, imponerse sobre rivales que son duros, en fin. Estando Gareca en la selección, el pueblo peruano confiía y cree que se podrá llegar al Mundial."

Entonces Ricardo Gareca es el diferencial de este equipo...

"Es el punto más fuerte, independientemente de cualquier individualidad. Gareca ha sabido manejar el plantel, confiando en sus jugadores, ayudándolos y respaldándolos en momentos complicados, donde algunos llegaron a ser cuestionados, pero tuvo un excelente manejo de las emociones de los futbolistas, dando cátedra de cómo se gestiona un grupo."

Y hablando de ese "grupo", ¿Qué decir?

"Perú tiene un plantel corto y la verdad es que no ha tenido grandes renovaciones, aún así, vuelvo al mismo punto, Ricardo Gareca ha sabido sacar provecho del mismo. Ha presentado adversidades como las lesiones o falta de minutos de algunos, pero ha sabido sobreponerse, haciendo funcionar el equipo e ingeniándoselas con nuevas caras que renovaron."

Volviendo al partido, ¿Desde Perú, cómo ven el juego contra Colombia?

"El pueblo peruano sabe que es un partido duro. La ilusión de ganar está, garcias a Ricardo Garcea, quien suele potencia el plantel. Ahora, también sabe que va a jugar contra una selección competitiva, de grandes futbolistas y que en Barranquilla se hace fuerte. En lo personal, creo que Colombia tiene todo para ganar, pero no se podrán confiar y bajar la guardia."

¿Por qué lo dice (no confiarnos ni bajar la guardia)?

"Porque la selección peruana tiene jugadores que cuando llegan a la selección se repotencian, algo que no es muy común o normal, al menos no tanto en otras que he visto, pero este plantel sí lo hace; dan todo en esta selección y es, justamente, lo que ha llevado a que Perú pueda tener posibilidades de clasificar y siga con vida a falta de muy pocas jornadas."

Ya que hizo referencia a Barranquilla, usted que jugó allí, ¿Qué puede decirnos?

"Es complicado por el calor y la humedad y eso es determinante. Ahora, no lo es todo; si los futbolistas cumplen con lo que se les pide, se pelea en cualquier lado. Será un partido disputado, parejo y donde Colombia puede marcar cierta diferencia en el primer tiempo. Insisto en que la 'tricolor' tiene todo para ganar, por los factores que he venido exponiendo."

¿Algún jugador de la Selección Colombia que tenga referenciado?

"Hay muchos. Ahora, sí puedo decir que tienen una ausencia importante y es la de Duván Zapata. Sin embargo, debo decir que Colombia tiene algo que Perú no, y es renovación. Siempre están saliendo buenos futbolistas, mientras que nosotros no tenemos eso. La 'tricolor' cuenta con futbolistas jóvenes que van apareciendo y enriquecen el plantel constantemente."

En medio de esa renovación y usted como conocedor de la posición, ¿Qué análisis hace de los guardametas?

"Justo estaba recapitulando ese tema de los arqueros y es verdad. A lo largo de la historia, Colombia ha tenido excelentes goleros. Cuando estuvo en el fútbol colombiano figuraban Faryd Mondragón, Miguel Calero, Óscar Córdoba, en fin. Hoy, no es tan así. Primero porque lo de David Ospina es superlativo y segundo porque no han aparecido grandes arqueros."

En ese caso, ¿Qué hacer?

"Habrá que ver cómo se da ese cambio; de todas maneras tampoco creo que vaya a ser algo determinante. El conjunto es más importante que lo individual, en este caso el arquero, pero sí se debe reconocer que no han tenido tanto recambio allí, como sí en años anteriores o en otras posiciones, sin demeritar a quienes están ahora peleando por ese puesto."

Ya que hizo alusión a Mondragón, Calero, Córdoba y demás, ¿Cuál es el principal recuerdo que tiene de nuestro fútbol?

"El mejor de los recuerdos. Era un fútbol muy competitivo y me alegra mucho haber estado y compartido esa experiencia. Además, trabajé con un gran entrenador como Jorge Luis Pinto, que es una persona diferente al entrenador promedio y con muchas enseñanzas. Agradecido por ese paso; por donde he pasado, dejé amigos y en Santa Marta fue así."

¿Sigue en contacto con algunos hombres de aquel Unión Magdalena?

"Sí, de hecho, en la actualidad tenemos un grupo de WhatsApp con todos los compañeros y nos hablamos siempre (risas). Allí, están grandes jugadores y mejores personas como Alberto Gamero, que era un gran futbolista, Luis 'La Puya' Zuleta, en fin, hay muchos de esa enorme generación que estuvo en 1995 en Unión Magdalena, dando cátedra de buen fútbol."

¿Cuál fue el jugador que más lo sorprendió en su momento?

"Hablando del Unión Magdalena, creo que Luis 'La Puya' Zuleta; tuvo un gran momento en esa época y fue la figura de ese Unión. Ahora, a nivel general del fútbol colombiano no puedo dejar de lado a Antony 'Pipa' de Ávila, René Higuita, que ese Atlético Nacional era una locura. El fútbol colombiano es potente, duro, competitivo y donde se trabaja muy bien."

¿Ha evolucionado el fútbol colombiano?

"Sí, claro. Quizá la metodología de trabajo y preparación hacen que cambie un montón y Colombia tiene ese biotipo en sus jugadores, que los hace potentes. Ahora, sí considero que la calidad e impronta se ha perdido un poco, los de antes tenían más. Ahora, todo es más esquematizado y ya el futbolista no puede hacer lo quiere, hay muchas órdenes a seguir."

Pero entonces, ¿Se queda con el de antes?

"No sé (risas). Hoy todo es muy táctico, ya no hay tanta iniciativa en el jugador, pero no porque no quiera, sino por la gran cantidad de órdenes a seguir. Bueno, no sé, de pronto es que ya estoy muy viejo (risas), pero la verdad me quedo con la metodología de esos fenómenos que vi como Iván René Valenciano, Carlos 'el Pibe' Valderrama, entre otros tantos."

Es inevitable no preguntarle por la polémica del ascenso de Unión Magdalena...

"Yo vi el partido. Siempre sigo al Unión y lo que pasó fue increíble porque el rival, incluso dirigido por un Walter Aristizábal, quien estuvo en el fútbo de Perú, se quedó quieto y es polémico. Me pareció extraño; ahora, Unión no tiene culpa porque lo dio todo, ya la sospecha pasa por Llaneros. Fue algo que empañó un poco el tema del ascenso, una lástima."

Regresando al partido de la Selección Colombia, ¿Algún resultado?

"La primera opción es que Colombia tiene todo para ganar porque está en casa y la calidad de sus futbolistas, pero Perú da muestras de hacer partidos interesantes donde parece que no y sorprende, ganando en lugares difíciles. Con Gareca todo es posible. Dejando de lado el corazón, gana Colombia, pero a Perú no lo descarto nunca porque hace cosas imposibles."