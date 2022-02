"La Selección Colombia tiene con qué pelearle a Argentina y no debe sentirse en inferioridad"

Llegó la hora de la verdad para la Selección Colombia. Si bien la derrota 0-1 con Perú, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, nos dejó al borde del abismo, aún hay esperanza de clasificar al Mundial de Catar 2022. Eso sí, la tarea no será nada fácil; por eso, se deberá afrontar con compromiso, concentración, responsabilidad y mucho amor.

No guardarse ni una sola gota de sudor será clave y más cuando al frente estará Argentina, el combinado nacional con el invicto más largo del mundo, segundo en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas y vigente campeona de América. El panorama parece poco alentador, pero no hay nada imposible y la 'tricolor' sí que sabe de dar batacazos.

La fe está intacta, la esperanza no se ha desvanecido y se peleará hasta el último minuto, tal y como lo dejó claro Juan José Buscalia, periodista argentino de 'Blu Radio', en charla con Gol Caracol. Allí, analizó cada uno de los detalles que jugarán un papel importante en el desarrollo del partido, que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes, desde las 6:30 p.m.

El estado anímico, la falta de gol, el nivel de James Rodríguez, las 10 bajas que tendrá la 'albiceleste', la tensión que existe entre los jugadores y la hinchada colombiana, el hecho de que Argentina, en la 'era Scaloni', no le ha ganado a la 'tricolor' y muchos puntos más fueron explicados por 'Juanjo', en esta entrevista que les presentamos a continuación.

¿Qué opinión le merece el presente de los dirigidos por Reinaldo Rueda?

"Hay muchos factores que condicionan a la Selección Colombia. Sin embargo, tiene un plantel con jugadores de muchísima experiencia, roce internacional y que saben cómo afrontar estas situaciones de estrés. Ahora, el problema es de confianza y futbolístico, de falta de conducción, rendimiento y con dificultades para generar ocasiones claras de peligro."

¿Cómo ve a la 'tricolor' para enfrentar a Argentina?

"La 'albiceleste' saldrá a proponer porque cuando juega de local se siente a gusto, eso le permitiría a Colombia encontrar algún camino como el contragolpe. Además, Argentina tendrá 10 bajas, como la ausencia de Lionel Messi, por lesiones, en fin. Ahí, es donde el equipo de Reinaldo Rueda debe entender y hacer tal vez algo diferente que le ayude."

¿Qué sería eso "diferente"?

"Todo parte del convencimiento. La Selección Colombia no tiene que creer que porque enfrenta a Argentina, que se ubica segunda en las Eliminatorias Sudamericanas, tiene un largo invicto, es la campeona de América y demás, no tiene maneras. Colombia tiene sus argumentos y los puede plantear y ejecutar con el objetivo de quedarse con la gran victoria."

¿Por qué ilusionarnos con ganarle a Argentina, cuando no se pudo con Perú, Paraguay, Ecuador, entre otros?

"Cada partido es una historia aparte. Colombia ha competido en todo este periodo, en el que Argentina no perdió, jugando de igual a igual y haciendo buenos partidos; de hecho, una de las cuentas pendientes de la 'era Scaloni' es que, por ahora, no le ha ganado a Colombia, por lo tanto, como lo dije, se deben convencer de los argumentos que tienen en la 'tricolor'."

¿Dónde estará la clave?

"Más allá del condicionamiento anímico que hay en todo un país, futbolísticamente hablando la Selección Colombia tiene con qué pelearle a Argentina. Claro, es un rival complicado, ganador de la Copa América, ya clasificado al Mundial de Catar 2022, pero tampoco me parece que haya que poner a Colombia en una situación de inferioridad con relación al otro."

Hablando de las bajas en Argentina, sacando a Messi, ¿Cuál es la principal ausencia?

"A Argentina le falta la columna vertebral. Los dos marcadores centrales, Cristian Romero y Nicolás Otamendi, no estarán, así como tampoco lo harán los mediocampistas de recuperación, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, quienes, de seguro, harán mucha falta. Ellos cuatro, más Lionel Messi son el espíritu del equipo, así que se sentirá en la cancha."

¿Y en Colombia?

"Le hubiera venido bien un conductor en buenas condiciones, es decir un Juan Fernando Quintero o un James Rodríguez en estado pleno. Colombia había entregado propuestas más frescas cuando tenía alguien que manejaba el balón, con criterio para lateralizar y profundizar, entonces esa termina siendo una baja importante y lo que más hace falta en la Selección."

¿Lo hecho por James Rodríguez, hasta el momento, no alcanza?

"La verdad es que la Selección Colombia no tiene un patrón, ya sea 'Juanfer' o James. Yo sé que Rodríguez está convocado, pero su ausencia fubolística y su juego en la máxima dimensión es lo que más extraña el equipo. Si bien ha realizado muy buenas presentaciones, también se sabe que ese no es el máximo nivel al que nos tiene acostumbrados."

¿Qué tanto puede pesar lo que ocurrió en Barranquilla, entre la hinchada y la Selección?

"Siendo sincero, creo que este martes los futbolistas jugarán más aliviados que cuando lo hicieron en Barranquilla, por el entorno, lo que se vivió, la reprobación del público, que me pareció horrible la manera como despidieron a Reinaldo Rueda, en fin; va a ser un problema menos porque van a jugar pensando en fútbol y no en si la gente aprueba o no."

¿Qué podría perder Colombia con esa ruptura con la afición?

"Si hay algo que la Selección Colombia ha tenido estos años, desde la llegada de José Néstor Pékerman, hasta hace unos meses, era justamente la comunión que existía, entre los jugadores y los miles de hinchas, la cual terminaba siendo una de los principales reservas anímicas que tenían, pero todo rompió, por los malos resultados, reproches de un lado y otro."

¿Tendrá el corazón dividido para el partido de este martes?

"La verdad quiero que Colombia gane, claramente; además, Argentina ya está en el Mundial de Catar 2022; y continuando por esa línea, me gustaría ir a Catar con 'Blu Radio' y así vivir mi tercera Copa con mis compañeros colombianos. Argentina no necesita el resultado, mientras que Colombia sí, entonces estaré apoyando y pendiente de que la 'tricolor' gane."