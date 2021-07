"La Selección Colombia tiene el deber de conseguir el tercer lugar de la Copa América, contra Perú"

Llegó la hora de la última gran prueba para la Selección Colombia. A pesar de no haber clasificado a la final, tras perder contra Argentina, en semifinales, los dirigidos por Reinaldo Rueda están frente a la oportunidad de hacerse con el tercer lugar de la Copa América.

El rival será Perú, quien cayó con Brasil, en la fase previa. Por eso, para analizar el compromiso, entre la 'tricolor' y los 'incas', en Gol Caracol hablamos con Alexander Viveros, exjugador del combinado nacional, con quien disputó un total de 34 partidos.

¿Cómo se desarrollará el partido?

"Será bastante competitivo. Las dos selecciones querrán dejar la mejor imagen. Ambos equipos compitieron bien, en sus respectivas semifinales. Además, la posibilidad de subirse al podio es importante. Ojalá Colombia lo haga de la mejor manera y culmine su participación por lo alto. Cumplirlo, llenará de ilusión para lo que viene"

¿Reinaldo Rueda debería rotar la titular y darle minutos a quienes no han jugado?

"No. Siempre he creído en la consolidación un grupo. Eso es lo más importante, en estos momentos. Entre más partidos y más minutos tengan, mejor. En septiembre serán las Eliminatorias y hay que llegar fuertes. Serán los juegos más cruciales del último tiempo para la 'tricolor'. Irse con el mejor grupo y con una idea clara, será fundamental"

¿Colombia tiene la obligación de hacerse con el tercer puesto?

"A veces, la obligación, en el fútbol, pasa a un segundo plano. Todos queremos esa alegría, pero lo importante es darle la continuidad al grupo. Ahora, por lo que Colombia ha mostrado en su juego, no es una obligación, pero sí es un deber terminar de la mejor manera su participación"

¿Cómo califica la presentación de la 'tricolor', en esta Copa América?

"El balance es positivo. Con Daniel Muñoz y Stefan Medina, se encontró un reemplazo natural a Santiago Arias. La aparición de Luis Díaz es importante. Es un jugador que rompe los esquemas. Es atrevido, busca duelos, desequilibra, sale del molde de lo pragmático. Juan Guillermo Cuadrado era el único que hacía eso. Quedó pendiente consolidar la banda izquierda"

Ya que habló de los laterales izquierdos, ¿Por qué cree que el técnico Rueda se la jugó por Tesillo, siendo central, más allá de que en su club juegue por la banda?

"William Tesillo ha hecho méritos. Es un jugador constante y sólido en marca. Eso sí, dentro del protagonismo que tiene Colombia, su proyección no es la mejor, ya que es central. Sin embargo, en su club, en México, ha participado mucho como lateral, siendo titular. Así que se lo ganó a pulso"

De los laterales netos, ¿Cuáles le gustan?

"Frank Fabra es un jugador interesante. En Boca Juniors, ha figurado, pero ha tenido altibajos y para jugar en la Selección, se debe tener regularidad. Para mí, Gabriel Fuentes es el acertado. Deberían acercarlo un poco más a ese mundo. Eso sí, también le falta dar el salto al fútbol del exterior"

Luego del balance que usted hizo de la Selección Colombia, ¿Se sintieron las ausencias de James Rodríguez y Falcao García?

"La participación de Colombia fue buena. Ahora, cuando James y Falcao regresen, habrá expectativa porque se espera que el fútbol se potencie. No se puede desconocer lo que Rodríguez y Radamel han hecho por el fútbol colombiano. Son líderes. Lo importante es que estén al 100%. La elección del técnico Rueda, para la Copa América, fue acertada."

A lo largo de la entrevista, dio nombres como Muñoz y Díaz, que lo sorprendieron, se puede sumar Barrios y demás. ¿Quién fue la sorpresa del torneo?

"Más que sorpresa, porque ya son jugadores con experiencia, creo que Luis Díaz se consolidó en una posición donde faltaba quien jugara uno contra uno, abriera la cancha, encarara, en fin. Daniel Muñoz fue otro de los que se destacó mucho y se hizo un lugar"

¿Alguna revelación?

"En algún momento y cuando tenga la oportunidad, John Janer Lucumí se hará un lugar. Este chico es joven, un central zurdo, calidoso y llegar al Mundial, con jugador de esas características, sería muy importante para la Selección Colombia en general"