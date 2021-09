Bolivia vs. Colombia: "Ustedes tienen jugadores de mucha jerarquía; eso puede contar"

La Selección Colombia vuelve al ruedo este jueves y con una prueba interesante. Visita a Bolivia en la altura de La Paz, por la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022.

Sumar puntos es prácticamente una necesidad. Sin embargo, la tarea no será nada fácil. Además de jugar a 3.640 metros de altitud, existen otros factores a tener en cuenta para el partido en calidad de visitante.

Yerry Mina y Luis Muriel, dos de los habituales titulares, no estarán. Eso sí, el combinado del altiplano tampoco se salva. Henry Vaca y Alejandro Chumacero son bajas importantes.

Pero no es lo único a tener en cuenta. Hasta el momento, la diferencia entre ambas selecciones es de tan solo tres puntos, dándole un condimento extra al enfrentamiento, que lo hace más que interesante.

Varios son los factores en este encuentro. Por eso, para analizarlo, en Gol Caracol hablamos con Julio César Baldivieso, uno de los jugadores más representativos en la historia del fútbol boliviano.

El nacido en Cochabamba, de 49 años, figura entre los cinco máximos goleadores (15) de la Selección de Bolivia. Asimismo, es el sexto futbolista con mayor cantidad de presencias (85) con dicha camiseta.

De igual manera, disputó el Mundial de Estados Unidos 1994, única participación del equipo del altiplano en una copa del mundo, donde quedaron eliminados en fase de grupos, tras sumar un solo punto.

Por último, fue entrenador de la Selección de Bolivia, entre 2015 y 2016. Estuvo al frente su combinado en la última victoria de la Selección Colombia en La Paz: 2-3, el 24 de marzo de 2016.

¿Qué análisis hace del partido de Bolivia contra Colombia?

"Será disputado. La selección boliviana llega urgida de puntos. Por otro lado, Colombia no estará completa porque tiene bajas importantes, pero aún así cuenta con jugadores de élite. Razón por la que Bolivia debe apoyarse en la altura, más allá de que los rivales ya toman medidas para ello como las cámaras hiperbáricas, tomar viagra, llegar días antes, en fin".

Ya que habló de las ausencias, ¿A quién le pesarán más?

"En Colombia hay futbolistas que pueden suplir esas bajas. Tienen una Selección con muy buenos jugadores. Ahora, en Bolivia, las bajas obligadas ya se sabían, así que no cuentan y con respecto a Chumacero, no venía siendo titular. Eso sí, a la hora de comparar, Colombia pierde más al no tener a Yerry Mina y Luis Muriel, que estaban consolidando una idea".

Entonces con los que estén en cancha, ¿Quién saca ventaja?

"Como boliviano, espero que mi país gane, eso está claro. Ahora, el fútbol hay que jugarlo y quienes estén en cancha tendrán que darlo todo porque no siempre se puede defender los colores de su país. Eso es un privilegio y se tiene que asumir como tal".

¿Qué opinión tiene de la llegada de Reinaldo Rueda?

"Fue lo mejor que pudo haber hecho Colombia. Darle una nueva oportunidad al profesor Reinaldo Rueda, que es un gran entrenador, fue la mejor decisión que pudieron tomar. Con su llegada, le devolvió el fútbol que la Selección había perdido, en cierta medida, con el anterior entrenador".

Teniendo en cuenta que lo que dijo sobre el tema de la altura, ¿sigue siendo una ventaja para Bolivia?

"Por supuesto que es un factor importante, pero la altura no juega sola. Si fuera así, Millonarios ganaría el torneo local cada año al jugar en Bogotá. Se necesita un equipo que corra, juegue bien al fútbol y sepa definir. Con todos los estudios y avances de hoy, cualquiera puede ganar en cualquier parte del mundo, no solo en La Paz".

¿Cómo puede definirse este partido para un lado u otro?

"Colombia tiene jugadores de mayor jerarquía. No en vano, están en las mejores ligas del mundo. Será interesante y un partido lindo. Eso sí, la jerarquía siempre pesa. Colombia tiene jugadores en ligas que son apetecidas por nosotros y eso influye. Pero si Bolivia juega convencida de que tiene que correr más que el rival, lo sacará adelante".

¿De qué manera afrontar esta particular triple jornada?

"No es fácil. Es algo inédito. Sin embargo, hay que jugarlas y más que todos estarán en las mismas condiciones. Los técnicos dependemos de los resultados y los puntos conseguidos".