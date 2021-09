“La Selección Colombia tiene más equipo que Bolivia; la altura existe, pero el fútbol sobresale más”

Desde territorio boliviano analizan y guardan respeto por la Selección Colombia. Y algo importante es que no le dan tanta trascendencia al tema de la altura en La Paz, en donde será el partido de este jueves por la Eliminatoria sudamericana al Mundial Catar 2022.

En esta oportunidad, Álvaro Peña, exjugador de Bolivia, y quien fue mundialista con los del altiplano en Estados Unidos 1994, habló con GolCaracol.com para opinar sobre el compromiso previsto para jugarseen el estadio Hernando Siles.

Además, el exdelantero contó que conoce a Reinaldo Rueda ya que fue su entrenador en el Cortuluá, cuando el actual timonel de la ‘tricolor’ daba sus primeros pasos. Mostró admiración por el proceso que ha tenido el técnico vallecaucano.

¿Qué análisis hace de lo que será el Bolivia vs Colombia?

“Lo que noto y percibo es que la motivación es grande por parte de Bolivia, porque se juega gran parte de poder aspirar a una clasificación, no será fácil. Yo tuve a Rueda de técnico en Cortuluá, en 1995, y de esa época a esta época ha tenido buenas experiencias en otros países y la verdad eso rescata que va progresando día a día en lo que es lo futbolístico. Además, Colombia tuvo una buena performance en la Copa América y ya tienen un patrón definido. Bolivia le está costando, vamos a ver qué pasa el jueves”.

¿Qué decir de la altura de La Paz?

“Están en Santa Cruz y es más bajo que Cali, pero pienso que lo más acertado hubiera sido que la Selección entrene en Medellín o en Bogotá, pero bueno esa decisión la toma el técnico y aquí solo puedo decir que la altura existe, pero para mí existe y sobresale más el fútbol, porque son los jugadores, el orden, la predisposición”.

¿Qué opina hace de los jugadores de Bolivia y Colombia?

“Futbolísticamente Colombia es superior a Bolivia, que Bolivia pueda entrar con entusiasmo y ganas, pero eso muchas veces no gana partidos. Los jugadores técnicos son los que lo ganan, tienen más equipo aunque el partido será muy difícil, a pesar que no tienes una Bolivia que no está funcionando como debería una selección”.

¿Qué decir de Reinaldo Rueda, a quien conoce de hace años?

“Él siempre fue progresando porque se rodeó de gente que es ídolos de fútbol, Jairo Arboleda, Hernando ‘la pinta’ García, ahora está con Bernardo Redín. Entonces el fútbol es eso, la calidad va por la filosofía de juego que tiene el técnico. Me alegra por él, lo que ha logrado, no me olvidó nunca que el presidente de Cortuluá, Nacho Martan, le abrió el espacio y él supo retribuir con resultados, me acuerdo que le empatamos a Millonarios, le ganamos a Nacional, y él ya es alguien experimentado y sabe cómo va a jugar”.

Usted fue delantero, ¿cómo ve a los jugadores de esa posición de Colombia?

“Colombia tiene jugadores experimentados, que saben definir un partido, que ya tienen un buen recorrido y cuando se trabaja en equipo se hace más fácil, Colombia está muy firme en ese aspecto, y no tiene que preocuparse, cosa que Bolivia sí porque depende de Marcelo Moreno Martins”.