"La Selección Colombia tiene mejores individualidades que Paraguay y te ganan en cualquier momento"

"No está muerto quien pelea" es la frase que mejor se acomoda a la situación que viven tanto la Selección Colombia como la de Paraguay, que, justamente, se enfrentarán este martes, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de la ciudad de Barranquilla, por la la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022.

La diferencia en puntos entre uno y otro es de tan solo cuatro. Por un lado, la 'tricolor' es quinta, con 16, mientras que los 'guaraníes' se ubican en la octava posición, sumando 12. Razón por la que ganar es la única alternativa que tienen, con el fin de seguir vivos, no perderle la pisada a sus rivales directos y mantener la ilusión de clasificar.

Y de ello sí que sabe Denis Caniza, el futbolista paraguayo con más mundiales disputados en la historia, con cuatro en total (Francia 1998, Corea y Japón 2022, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010). Asimismo, oficiando como defensa central, fue capitán en repetidas ocasiones y portó la camiseta 'albiroja', en 101 oportunidades.

Pero no fue lo único, también estuvo presente en las Copas América de Paraguay 1999, Colombia 2001 y Perú 2004. Así las cosas, entre esa larga trayectoria, midió fuerzas tres veces contra la Selección Colombia, con un saldo poco positivo, ya que resgistró dos derrotas y un empate, todas por Eliminatorias.

La primera vez fue en 2001, cayendo 0-4 como locales, con goles de Rafael Castillo y Víctor Hugo Aristizabal, quien se fue de triplete. Posteriormente, en 2004, igualó 1-1, en el 'Metro', donde anotaron Freddy 'Totono' Grisales y Diego Gavilán. Para finalizar, en 2005, perdió 0-1, en el Defensores del Chaco, con tanto de Luis Gabriel Rey.

En esos dos últimos encuentros dio la casualidad que el entrenador de la Selección Colombia era su actual director técnico, Reinaldo Rueda. Teniendo en cuenta cada uno de los detalles contados anteriormente, en Gol Caracol buscamos a Denis Caniza y hablamos con él para analizar el compromiso de este 16 de noviembre.

¿Cómo se imagina el partido de este martes?

"No será nada fácil para Paraguay. Estamos decepcionados de nuestra selección, tras perder con Chile. Además, Colombia, como local, necesita los tres puntos. Es difícil que consigamos una victoria o, por lo menos, el empate. La realidad es que no jugamos bien en esta Eliminatoria. Ahora, el fútbol es de sorpresas y ojalá podamos dar el golpe."

¿Qué pasa con Paraguay?

"Es increíble que no estemos peleando un cupo al Mundial cuando, años anteriores, éramos terceros. Esta generación está sufriendo y la hinchada está desilusionada de su selección y con razón. Ahora, no encuentro una explicación; quizá que no tenemos un jugador diferente. Nuestro mejor hombre es Ángel Romero y está sin club, así que se podrán imaginar."

¿Cómo ven a la Selección Colombia?

"Hay una gran diferencia, entre Colombia y Paraguay, y es que si bien lleva varios partidos sin anotar y ganar, tiene varias individualidades mejores que las nuestras, que pueden resolver en el momento que la selección no funcione. Por ejemplo, está James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz. Nosotros, hoy, carecemos de esa clase de futbolistas."

¿A cuál jugador de la 'tricolor' resaltan más?

"En el último partido que nos enfrentamos, Juan Guillermo Cuadrado nos hizo la fiesta, jugando como volante por derecha. Ahora, no sé cómo lo hará este partido. Si juega como lateral, sería una ventaja para Paraguay (risas). Cuadrado, cerca del área, es peligroso. Lo mismo que Díaz. En general, los delanteros colombianos son buenos y viven grandes momentos."

¿Qué grado de importancia tiene este juego para Paraguay?

"Para nosotros será difícil y es el último tren porque, si llegamos a perder, nos quedarían solo cuatro partidos y sin margen de error alguno, ya que tendríamos que ganarlos todos, lo cual es casi imposible, y además que otras selecciones pierdan. No dependeríamos de nosotros. Igualmente, hay que jugar el partido y los hinchas tenemos una leve esperanza todavía."

¿Por qué eligieron a Guillermo Barros Schelotto como técnico?

"En Paraguay criticamos mucho a la diregencia, en cabeza del presidente Robert Harrison, por traer un entrenador que no conoce el fútbol de nuestro país cuando solo faltan seis fechas para terminar la Eliminatoria Sudamericana. No sé entiende cómo trajo a este entrenador. No dudamos de las capacidades de Barros Schelotto, pero no sabemos si clasificaremos."

Entonces, ¿Cuál es la solución?

"Haber elegido a un técnico del medio local para este remate y ver cómo nos iba. Quizá no tuviera la experiencia, pero al menos conocía nuestro fútbol. Lo importante era clasificar y al lograrlo, después se miraba un estratega de más prestigio. La pregunta que nos hacemos es: ¿Por qué lo escogió a Guillermo con un contrato largo? La urgencia era ir al Mundial."

Usted enfrentó a Colombia, cuando Reinaldo Rueda también era el técnico, ¿Qué decir del entrenador?

"Colombia me parece un equipo conservador. Con Reinaldo Rueda, se prioriza la marca y no el gol. Ya después de que se cumpla atrás, buscan las maneras de atacar. Es una lástima porque la Selección Colombia tiene muy buenos futbolistas en la delantera, como los que nombraba anteriormente, y quizá no se están aprovechando como se debe en ataque."

¿Algún recuerdo en particular de cuando jugó contra la 'tricolor'?

"Sí, muchos (risas). Históricamente, Colombia siempre nos ha costado (risas). Las generaciones anteriores 'cafeteras' eran muy buenas también, con Faustino Asprilla, Carlos Valderrama y otros tantos; esa camada fue tremenda. A Paraguay nunca le ha sido fácil enfrentar a Colombia y menos cuando tiene que visitarlo, en la plaza que sea."

¿Cuál ha sido el jugador colombiano que más lo ha sorprendido?

"No sabría decir solo uno porque la verdad es que fueron muchos. Además, en las selecciones todos son buenos. Eso sí, lo que puedo decir es que siempre que se va a jugar en Colombia se habla del clima, por el calor y humedad, es un tema que preocupa cuando se visita ese país, ya que es una diferencia y hasta ventaja que tienen con el rival."

Dejando de lado el tema del calor y demás, ¿Dónde radicará la diferencia para que gane uno u otro?

"La media cancha será importante y Colombia tiene más peso y jugadores de bastante calidad en esa zona que Paraguay. Sin lugar a dudas, en esta clase de partidos, la jerarquía marcará la diferencia y los dirigidos por Reinaldo Rueda la tienen."

¿Se anima a dar un resultado?

"(Risas) Te voy a decir que Paraguay gana, así sea 1-0 porque necesitamos los tres puntos para tener un poco de ilusión y esperanza de ir al Mundial de Catar 2022. Sin embargo, hay que ser conscientes de que la realidad es otra y no sé si se de."