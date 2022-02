"La Selección Colombia tiene que convencerse porque el juego contra Argentina será de vida o muerte"

Partido clave para la Selección Colombia. Este martes 1 de febrero frente a Argentina, en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba, se jugará una de sus últimas vidas por hacerse con un cupo al Mundial de Catar 2022. Y es que la derrota en la anterior jornada contra Perú, en Barranquilla, complicó el panorama en las Eliminatorias Sudamericanas.

Varios son los factores que han influido para que la 'tricolor', en la actualidad, esté afuera de los puestos de clasificación, como la falta de gol, ya que se acumulan seis compromisos oficiales sin inflar las redes. Asimismo, la relación, entre la afición y el equipo, se quebró, creando un ambiente de máxima tensión y que ha causado la molestia de más de uno.

Sin embargo, la ilusión aún está viva y así lo dejó claro Óscar 'el Pájaro' Juárez, exjugador argentino, de importante paso por el fútbol colombiano (Millonarios, Deportivo Cali, Atlético Huila, Cúcuta Deportivo e Independiente Medellín) y quien se desempeñó como delantero, en el terreno de juego, siendo clave en la consecución de dos títulos del 'embajador'.

En charla con Gol Caracol hizo referencia a diversos temas, en la previa del partido de la Selección Colombia contra Argentina, como la falta de confianza que puede estar sufriendo la 'tricolor', las claves para vencer a la 'albiceleste', Barranquilla como sede del combinado patrio, cómo superar el bache de los atacantes y mucho más.

¿Cómo cree que se podrá desarrollar el partido?

"Será un juego difícil, complicado y de vida o muerte para la Selección Colombia, que tiene la necesidad de sacar un buen resultado, mientras que Argentina, ya clasificada al Mundial, tendrá algunas bajas, pero quienes ocupen esos lugares son hombres muy importantes, quienes quieren mostrarse para ganarse un lugar; así que será un reto difícil para la 'tricolor'."

¿Qué hacer para convertir esa presión en algo positivo?

"Hay que ser inteligentes para jugar; en lo personal, plantearía el partido tapando todas las posibilidades para Argentina y esperar mi momento para concretar y hacer un gol, algo similar a lo hecho por Perú en la anterior jornada, en Barranquilla, lo cual les permitió hacerse con la victoria. Lo jugaría de esa misma forma porque, la verdad, no veo otra alternativa."

¿Por qué ilusionarnos con ganarle a Argentina, cuando no se pudo con Perú, Paraguay, Ecuador, entre otros?

"Por la necesidad, ya que Colombia tiene que ganar, no hay otra alternativa, y, a veces, estar en esa posición te lleva a dar algún 'golpe'. Quedan nueve puntos en disputa y el problema no es que estemos igual y dependemos de la diferencia de gol, el inconveniente es que estamos abajo en puntos, con relación a los rivales directos como Perú y Uruguay."

¿Haber perdido contra Perú fue lapidario?

"Si bien en medio alguna de las tantas variantes que existen, la Selección Colombia aún depende de sí, no se puede dejar de lado lo que pase con los otros. Es que la derrota con Perú fue dura, ya que hasta el empate nos servía, pero por el deseo y las ganas de sumar los tres puntos, se terminó jugando muy desordenando y, ahora, está en riesgo la clasificación."

Usted como delantero que fue, ¿Cómo salir de esa mala racha de falta de goles?

"El tema de las rachas es de unas por otras; estoy seguro de que así como ahorita no entran, cuando marquen el primero, llegarán todos. Se debería buscar más continuidad en los delanteros, ya que si analizan Colombia casi no repite hombres en esta zona; estuvieron Duván Zapata, Luis Muriel, Santos Borré, Miguel Borja, Falcao García, Harold Preciado, en fin."

¿Por quiénes se la jugaría como atacantes?

"El primero que tiene que dar confianza es el técnico. En lo personal plantearía los partidos con Miguel Ángel Borja desde el comienzo y ponerlo a Radamel Falcao García, quien no viene con muchos minutos, en el remate, cuando los rivales estén cansados. Sin embargo, Reinaldo Rueda es el que manda. Ahora, me encanta Borja y me la jugaría por él."

También ha sido entrenador, ¿Cuál debe ser la labor de Reinaldo Rueda en este caso tan complicado?

"Darles convencimiento, esa es la base, con el fin de que entiendan que pueden hacer los nueves puntos, e ir paso a paso, no apurarse. Ahorita, se debe llenar de confianza al plantel para que crean que se le puede ganar a Argentina, ya que es el primer rival, la primera final y en lo que deben enfocarse, hacer lo propio y ya después mirar qué pasa y qué se viene."

¿Cómo lograr eso?

"Son jugadores que están en Europa, en las grandes ligas, así que todo es cuestión de hacerles entender que pueden, que tienen cualidades, insistir y dejarles muy claro que el arco se abrirá, los goles llegarán y las victorias aparecerán; debe ser de charla permanente y apoyo psicológico. Si están en las mejores ligas que también se la crean en la Selección."

Como colomboargentina y conocedor de ambas filosofías futbolísticas, ¿Qué hacer para ganarle a Argentina?

"Armarse bien atrás, cerrarle los espacios y esperar el momento preciso para anotar, pero se debe ser contundente, como lo hizo Perú. La Selección Colombia no puede cometer el error de salir alocadamente a buscar el partido porque lo puede pagar caro, deben ser pausados, esperar su momento y liquidar. Los goles no se merecen, sino que se hacen."

En su paso por el fútbol colombiano jugó muchas veces en Barranquilla, ¿Cuál es su opinión con relación a que siga siendo la sede?

"No debería ser la sede. ¿Por qué? Ya no se saca ventaja con el calor porque el 95% de la Selección juega en Europa, donde, en este momento, es invierno, entonces el jugador viene y la temperatura lo afecta igual como lo hace con el rival, así que es igualar condiciones; no existe una ventaja. Años atrás Barranquilla sí era ventaja porque las Eliminatorias contaban con otro formato y se podían concentrar por casi un mes para acostumbrarse al calor. Esto ya no pasa."

¿Y con respecto a la reacción del público?

"Históricamente siempre ha sido así, es decir, el hincha, aficionado o seguidor que llega a Barranquilla a ver a la Selección Colombia, también va con la mentalidad de pasar unos días en Cartagena, otros en Santa Marta, darse un paseo, subir una que otra foto, y no siente la misma pasión que el barranquillero que está en su ciudad y es apasionado por el fútbol."

¿Se anima a dar un resultado?

"Esperar que Colombia consiga un excelente resultado que le permita acercarse al Mundial de Catar 2022. Con el fin de no depender de nadie, o al menos no en un alto porcentaje como se está en la actualidad en las Eliminatorias Sudamericanas, se tienen que sacar los nueve puntos, después se verá qué sucede con los demás rivales que son directos."