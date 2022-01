"La Selección Colombia tiene un equipo sólido, pero la ansiedad de anotar puede jugarle en contra"

La espera llegó a su final. Entramos en las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas, donde cada encuentro será crucial y así lo entienden en la Selección Colombia, que este viernes 28 de enero, a las 4:00 de la tarde, recibirá a Perú, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de la ciudad de Barranquilla.

Argentina y Brasil ya aseguraron su cupo para el Mundial de Catar 2022. Asimismo, Ecuador está muy cerca de hacerlo. Sin embargo, del cuarto (Uruguay) para abajo, en la tabla de posiciones, están en un imperdible mano a mano, en el que nadie puede ceder terreno porque el más mínimo tropiezo se paga muy caro.

Así las cosas, dar el golpe en este partido de rivales directos, entre la 'tricolor' y los 'incas', podría significar una importante ventaja de cara al remate de este campeonato. Y es que hay mucho en juego, tal y como lo expresó Guillermo La Rosa, en entrevista con Gol Caracol, palpitando este interesante e imperdible duelo.

El exdelantero peruano, de 67 años, disputó los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982, además fue tercero en la Copa América de 1979 y vistió las camisetas de varios clubes colombianos como Atlético Nacional (1979-1981 y 1983), América de Cali (1984), Deportivo Pereira (1986) y Cúcuta Deportivo (1987).

Con su extensa trayectoria no solo contó algunas anécdotas de su paso por la Liga del fútbol colombiano, sino que también recordó algunos enfrentamientos contra la 'tricolor', resaltando los nombres de algunos jugadores y entrenadores que lo sorprendieron y dejaron huella en él por su calidad futbolística y personal.

Asimismo, como artillero que fue, se pronunció con relación a la falta de gol que la Selección Colombia está sufriendo. Y es que ya son cinco compromisos oficiales sin inflar las redes. En su opinión sobre esta situación dejó varios aspectos a tener en cuenta y a resaltar, como lo hizo con otros temas.

¿Cómo analiza, en la previa, el partido entre la Selección Colombia y Perú?

"Los dos se juegan gran parte de la posibilidad de ir al Mundial de Catar 2022; por eso, cada uno pondrá lo mejor. Ninguno se puede dar el lujo de fallar y deben jugar al 100% tanto en defensiva, como en ofensiva. Colombia será una avalancha en el inicio, pero si pasan 20 minutos y no encuentra el gol, habrá nerviosísmo aunque sus jugadores sean de experiencia."

¿Y eso último podría beneficiar a Perú?

"Puede ser. El partido será disputado y muy fuerte, pero Colombia tiene un poco más de ventaja por jugar en Barranquilla, donde hace bastante calor. Tuve la oportunidad de jugar allí varios campeonatos, cuando estaba en Atlético Nacional y era difícil y más si le sumamos la presencia de la hinchada y que Colombia tiene un equipo sólido y de un nivel muy alto."

¿Alguno jugará con la necesidad u obligación del otro?

"Creo que este receso le vino muy bien a Colombia para analizar, calmarse y ahora saldrá con todo, sin especular con lo del rival. El equipo de Reinaldo Rueda tiene muy buenos jugadores y lo que se impone en esta clase de compromisos es la gran experiencia de cada uno de ellos y la seguridad que muestran, con sus armas letales que sacarán frente a Perú."

Frente a ello, ¿Qué podría hacer Perú?

"Los dirigidos por Ricardo Gareca saben que Colombia tiene debilidades, entre ellas está la ansiedad de volver a anotar, en especial, en los primeros minutos. Por eso, de seguro el entrenador de los 'incas' les dirá que se tomen la parte inicial con cierta clama y lo digo porque lo viví con la selección. Hay que saber manejar el tiempo y entender la calidad del rival."

Hablando de esa "ansiedad de anotar", usted como conoce de la posición, ¿Qué decirle a los delanteros para que no pierdan la confianza?

"Responderé con una anécdota. Cuando estaba en Atlético Nacional, acumulé varias jornadas sin anotar; razón por la que trajeron a 'Sapuca'. Luego, me tranquilice y pude marcar; desde entonces no paré de hacer goles. De hecho, casi llegamos a la final. Las críticas son normales y típicas, solo es cuestión de saberlo manejar y entender que las cualidades están."

¿Por qué en los clubes pueden, pero les cuesta en la Selección Colombia?

"Primero, vuelvo y digo que este receso de las Eliminatorias Sudamericanas le servirá mucho a la 'tricolor'. Estoy seguro de que los jugadores saben que son buenos. De la noche a la mañana no se volvieron ni malos ni buenos. Es momento de que despierten, sepan quiénes son y regresen. Ahora, espero que este viernes sigan igual y tampoco la metan (risas)."

Nombró en repetidas ocasiones a Atlético Nacional, ¿Qué recuerdos tiene?

"Fue una cosas maravillosa. Tengo gratos recuerdos y agradecido con la gente linda. Fuimos campeones en 1981, teniendo un equipazo con Zubeldía, Francisco Maturana, Gabriel 'Barrabás' Gómez, Osvaldo Zubeldía, entre otros. Luego pasé por el América de Cali y coincidí con Willington Ortiz y el profesor Gabriel Ochoa; después Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo."

En cuanto a enfrentamientos de selecciones, ¿Cómo le fue contra Colombia?

"Recuerdo un partido en El Campín, por Eliminatorias, donde estábamos perdiendo, entré faltando 15 minutos para el final, anoté y le di tranquilidad al equipo; luego nos volvimos a enfrentar y ganamos 2-0. De hecho, tengo muy presente que tras esa victoria, dos o tres partidos después, logramos el objetivo de clasificar al Mundial, siendo un logro alcanzado."

¿En qué concepto tiene a la 'tricolor`'?

"Tener buenos entrenadores y jugadores; basta con hablar de Franciso Matuana, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, Faustino Asprilla, Carlos 'El Pibe' Valderrama y 'el Tren' Valencia. La verdad es que Colombia no merece estar ahí porque cuenta con grandes hombres, pero así es el fútbol y pasan situaciones que uno no quisiera, pero de las que no hay nada que hacer."

¿Qué decir del fútbol colombiano? ¿Ha evolucionado?

"Totalmente; recién vine para los 50 años de Atlético Nacional y la sede que tienen es de locos, un complejo maravilloso, al que solo le falta el hotel (risas). Por eso es que siempre ganan. Veo que los equipos, en su mayoría, están organizados, hay buen trabajo, son profesionales y suelen sacar muchos jugadores al extranjero, lo cual es bueno para todas las partes."

¿Y el peruano?

"La llegada de Ricardo Gareca le cambió la cara al equipo y mejoró bastante; le dio visibilidad y confianza. Y es que, ahora, los peruanos creen que siempre se puede porque fuimos a un Mundial luego de 35 años. Ahora estamos peleando por ese puesto, soñando con que se puede. Hay que luchar, más allá de que el calendario no será nada fácil."

Algunos afirman que el jugador peruano se potencia cuando llega a la Selección, ¿Qué opina?

"No creo. Considero que se potencia cuando sale al extranjero y ya cuando está muy bien, ahí llega a la Selección, donde agarran más experiencia, confianza, táctica y adquiere una idea. Ricardo Gareca ya lleva cinco o seis años, así que conoce a la perfección lo que se quiere en Perú, Es el entrenado idóneo, ayudando a potenciar el fútbol peruano."