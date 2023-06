La Selección Colombia venció a Alemania, por primera vez, y se suma a una lista de grandes gestas

El 20 de junio de 2023 quedará en los capítulos de gloria de la Selección Colombia. Y es que, de la mano de Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado, quienes fueron los autores de los goles, derrotaron a la cuatro veces campeona del mundo, Alemania. Esto no había acontecido nunca en la historia y toma mayor relevancia cuando se hizo exponiendo un muy buen fútbol y siendo superior.

Si bien es cierto que el conjunto germano no la pasa nada bien y vive un presente complicado, 'la tricolor' aprovechó y no solo sacó el resultado, sino que, además, dejó buenas sensaciones en su rendimiento y funcionamiento. Por eso, es imposible no traer a colación algunas de las grandes gestas que ha firmado el combinado patrio y una de las más recordadas fue la de Italia 90'.

En aquel Mundial, también frente al cuadro 'teutón', el equipo nacional, que tenía en sus filas a Carlos 'Pibe' Valderrama, Freddy Rincón, René Higuita, Leonel Álvarez, Andrés Escobar, entre otros, se las ingenió para firmar una igualdad que ha quedado en la memoria de millones de personas. Aquel 19 de junio de 1990, en el estadio Giuseppe Meazza, fue 1-1 y clasificación a 'octavos'.

Los alemanes se adelantaron con un gol de Littbarski, pero Freddy Rincón aprovechó una genialidad de Carlos 'Pibe' Valderrama para el empate y así seguir en carrera en dicha cita orbital. Ese gol es inolvidable y pasen los años que sea, siempre lo tendremos presente. Sin embargo, no fue el único momento dorado, la Selección Colombia también hizo de las suyas frente a Inglaterra.

Jugadores de la Selección Colombia levantan el titulo de la Copa América 2001 - Foto: AFP AFP

Era el 24 de mayo de 1988 y se contaba con un equipazo. Como si fuera poco y para ponerle un condimento extra, el estadio elegido para el compromiso fue Wembley. Al minuto 22, los ingleses se fueron al frente con un tanto de Gary Lineker. No obstante, los colombiabnos no se dieron por vencidos, se acercaron al arco contrario y, al 65', apareció Andrés Escobar y se firmó el 1-1 final.

Todo suele ser agónica, pero muy emotivo y, por sobre todas las cosas, histórico, o sino que lo diga lo acontecido en la Copa América de 2001. Éramos sede de tan importante evento y, por eso, las expectativas eran altas. 'La tricolor' estaba haciendo la tarea y llegó a la final, que se disputó en El Campín. Pero el trámite del juego no era nada fácil. México, el rival, no daba el brazo a torcer.

Hasta que apareció, por los aires, Iván Ramiro Córdoba. Luego de un centro de pelota quieta, el defensa central se levantó, ganó, conectó de cabeza al minuto 69 y desató la locura colombiana. Fue el 1-0 definitivo y, hasta el momento, único título de Copa América que tiene nuestro país. Bien dicen por ahí que si no se sufre, no vale y la Selección Colombia sí que lo sabe y lo ha vivido.