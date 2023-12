La Selección Colombia y un banco de pruebas para Néstor Lorenzo: se enfrenta con Venezuela, en Miami

Venezuela y Colombia se enfrentarán en un amistoso internacional, con el que ambos países buscan foguearse de cara a la Copa América, competiciones que se celebrarán en enero y junio de 2024, respectivamente.

Colombia, que se mantiene como la tercera mejor selección de Sudamérica para el Mundial 2026, acude a la cita con su selección de mayores, aunque sin varias de sus estrellas, que no pudieron ser convocadas al no tratarse de fecha FIFA.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo ya se encuentran en Fort Lauderdale, donde calientan para este encuentro, en el que esperan ratificar su superioridad histórica frente a Venezuela en amistosos, especialmente luego de que los 'cafeteros' se impusieran en el último, el pasado 7 de septiembre, en Barranquilla.

Roger Martínez, en entrenamiento con la Selección Colombia @FCFSeleccionCol

Actualidad de Venezuela

Publicidad

La Vinotinto, por su parte, usará a su selección sub-23 en esta oportunidad, bajo la dirección del argentino Ricardo Valiño.

Los venezolanos atienden este amistoso con el mismo ímpetu demostrado en las primeras seis fechas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial, tras lo cual quedaron en la cuarta posición, justo por debajo de Colombia.

Por su parte, la 'tricolor' viene invicta desde el comienzo del proceso del técnico Néstor Lorenzo, mostrando solidez tanto en los partidos preparatorios como en Eliminatorias Sudamericanas. Eso sí, para este compromiso hay varias 'caras nuevas', en especial jugadores del fútbol colombiano y algunos en el exterior, pero no las figuras de siempre.

Publicidad

De hecho, este sábado el DT argentino se refirió a cómo encarar la estadísticas de no haber perdido ningún encuentro por ahora: “El invicto es una circunstancia que es perecedera, no será eterno, simplemente nos dice que estamos haciendo las cosas bastante bien. Si no juegas bien es difícil ganar, la importancia de estos partidos más que nada es para darle minutos a jugadores que no han tenido la posibilidad en Eliminatorias o el resto del proceso".

Cabe recordar que este partido se verá EN VIVO por Gol Caracol y www.golcaracol.com, este sábado 10 de diciembre de 2023.

Alineaciones probables:

Colombia: Alejandro Rodríguez; Andrés Reyes, Brayan Vera, Henry Mosquera; Daniel Cataño, David Mackalister Silva, Jader Quiñones, Jorman Campuzano; Carlos Andrés Gómez, Diber Cambindo y Mateo Cassierra.

Publicidad

Seleccionador: Néstor Lorenzo

Venezuela: Javier Otero; Rafael Uzcátegui, Carlos Vivas, Andrés Ferro; Nicola Profeta, Jesús Bueno, Daniel Pereira, Carlos Faya, Wikleman Carmona; José Riasco y Brayan Alcocer.

Seleccionador: Ricardo Valiño

Publicidad

Fecha y hora: 10 de diciembre a las 18:00 hora Miami 6:00 p.m. (hora de Colombia).

Incidencias: partido a disputarse en el DRV PNK Stadium de Florida, de cara al Preolímpico y la Copa América 2024.