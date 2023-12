La Selección Colombia no perdió tiempo y, tras un largo viaje hasta territorio norteamericano, ya arribó a los Estados Unidos, donde enfrentarán a Venezuela y México el próximo 10 y 16 de noviembre. Néstor Lorenzo se le adelantó el grupo, teniendo en cuenta que el pasado jueves hizo presencia en el sorteo de la Copa América 2024.

Con Andrés Llinás, Daniel Ruiz, Macalister Silva y David Ospina a la cabeza, el cuadro ‘tricolor’ aterrizó entre un buen ambiente y sonrisas por parte de todos los futbolistas que uno a uno iban bajando del bus.

Y es que, no es para menos, pues esta es una oportunidad de ‘oro’ para aquellos que no tienen ese rodaje y protagonismo en la Selección Colombia de mayores. Siendo esta doble jornada de fogueo no avalada por la FIFA, Néstor Lorenzo aprovechó para llamar a jugadores que normalmente no son de los habituales.

No obstante, mucho de lo que hagan en los entrenamientos y compromisos será importante para que el estratega argentino los pueda tener en cuenta para futuras convocatorias, ya oficiales, sea por Eliminatorias, Copa América o también partidos preparatorios, con el aval de la FIFA.

¿Cómo ha trabajado la Selección Colombia estos días?

Casi que minutos después de hacerse oficial el listado de los futbolistas que conformarían la convocatoria del combinado de nuestro país, muchos ya se encontraban en Bogotá para incorporarse de inmediato a la concentración.

Esto permitió que no hubiera percances y, en el primer día de anunciados los convocados, se realizaron prácticas con balón en la sede deportiva de la Federación Colombia de Fútbol en Bogotá.

Jugadores de la Selección Colombia en una de las sesiones de entrenamiento de este viernes en Bogotá.

A medida de los días, varios fueron los jugadores que se empezaron a incorporar al grupo. Además, como anuncios especiales, Andrés Llinás, Daniel Ruiz y Roger Martínez fueron incluidos al listado sobre la carrera, por lo que su asistencia en la Selección fue toda una sorpresa, teniendo en cuenta que inicialmente no estaban en planes.

¿Cuándo y por dónde ver los partidos de fogueo de la Selección Colombia?

Los duelos del 10 y 16 de diciembre en Estados Unidos se podrán ver EN VIVO y en directo por Caracol Televisión.

El compromiso del próximo domingo, que será frente a Venezuela, se disputará a las 6:00 p.m. (hora colombiana). Mientras que contra México, el cuadro ‘tricolor’ lo hará a las 7:00 p.m. el sábado 16 de diciembre.