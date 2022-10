Las figuras de la Selección Colombia que estarían en el partido de noviembre frente a Paraguay

El proceso de Néstor Lorenzo sigue en marcha. Desde su llegada, como nuevo director técnico de la Selección Colombia , se han llevado a cabo varios microciclos, dos partidos preparatorios (victorias 4-1 sobre Guatemala y 3-2 contra México) y, ahora, será momento de otro encuentro de fogueo.

La Federación Colombiana de Fútbol, a través de un comunicado oficial, dio a conocer que se la 'tricolor' medirá fuerzas frente a Paraguay, el próximo sábado 19 de noviembre, a las 8:00 de la noche (Hora Colombia), en el DRV PNK STADIUM – Fort Lauderdale, en Estados Unidos.

Para ello falta un mes. Sin embargo, desde ya, se van conociendo detalles de los posibles jugadores que integrarían la lista de convocados por el entrenador Néstor Lorenzo. Así lo dio a conocer este jueves 20 de octubre, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el periodista Fabio Poveda.

"Me informaron que los clubes le dieron permiso a Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt), Wilmar Barrios (Zenit), Jorge Carrascal (CSKA Moscú), Mateus Uribe (Porto), Jefferson Lerma (Bournemouth), David Ospina (Al-Nassr), Falcao García (Rayo Vallecano)", afirmó de entrada.

Pero no fue lo único que dijo, ya que también reveló que "posiblemente James Rodríguez puede estar y ya descartaron a Luis Sinisterra, quien no vendrá. Cabe aclarar que Luis Díaz obviamente no vendrá porque está lesionado y aún no se ha recuperado", sentenció.

James Rodríguez celebra gol con Selección Colombia - Foto: AFP

Recordemos que al no ser fecha FIFA, los clubes no están en la obligación de prestar a los jugadores, pero si acceden, se puede dar y estarán a disposición del entrenador de la Selección. Justamente, sobre esto, nuestro director general, Javier Hernández Bonnet, lo destacó.

"Hay que decir que hubo una avanzada política muy interesante. Se está haciendo, en ese sentido, un trabajo de canciller bueno. No sé quién lo hace, si fue Néstor Lorenzo o la misma Federación, pero el hecho de que presenten los jugadores es significativo", puntualizó.