Las razones del fracaso y la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Qatar 2022

Los bandazos con Queiroz y con Rueda

A todas luces, a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol no les funcionó el nombramiento del reemplazante de José Néstor Pékerman. Así, el portugués Carlos Queiroz no le encontró nunca el norte al seleccionado colombiano, no se jugó de la mejor manera y terminó saliendo después de las estruendosas derrotas 0-3 con Uruguay en Barranquilla y el 6-1 contra Ecuador en Quito. Ya para 2021 se concretó el nombramiento de Reinaldo Rueda, procedente de Chile, y pese a un buen inicio, el vallecaucano tampoco logró llevarnos al Mundial Qatar 2022. 23 puntos de 54 posibles, fueron el pobre balance de Colombia en las Eliminatorias.

La falta de gol fue evidente

La Selección Colombia acusó carencia de un goleador de casta. Ante las lesiones repetitivas de Falcao García; ni Duván Zapata, ni Miguel Borja, ni Rafael Santos Borré, ni Luis Fernando Muriel y hasta Luis Javier Suárez tuvieron participaciones y minutos; pero sus ganas y deseos no fueron suficientes para marcar la diferencia. Se tuvo una marca negativa de 684 minutos sin anotar en las Eliminatorias. A favor se quedó con 20 goles, siendo la sexta selección en ese rubro en el camino al Mundial de Qatar 2022.

Nunca pesó la localía en el Metropolitano

Uno de los temas de debate en nuestro país fue la conveniencia o no de jugar en calidad de local en el estadio Metropolitano, de Barranquilla. Allí solamente se consiguieron tres victorias, sobre Venezuela, Chile y Bolivia; cuatro empates, contra Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay, y se perdió frente a Uruguay (0-3) y con Perú (0-1). El rendimiento en casa dejó 13 puntos de 27 posibles, con un rendimiento del 48,14 por ciento. Los horarios de las 4:00 p.m., 6:00 p.m. o 6:30 p.m. no representaron una ventaja significativa para el seleccionado de nuestro país.

James Rodríguez se apagó en su carrera deportiva

James Rodríguez, quien fue estandarte en el último tiempo de la Selección Colombia, vio decaer su carrera desde que salió del Real Madrid con rumbo al Everton, en donde lo afectaron las lesiones y su desempeño estuvo marcado por irregularidades y altibajos. A eso se sumó un conflicto con Reinaldo Rueda, quien no lo llevó a la Copa América 2021, y además se marchó a una liga menor como la de Qatar, para prestar sus servicios al Al-Rayyan. De 18 partidos de Eliminatorias, James jugó 10 compromisos y anotó dos goles. Para el Mundial de 2018 anotó seis tantos y para el Mundial 2014 hizo tres goles.

Reinaldo Rueda y sus decisiones desde el banquillo

En la era de Reinaldo Rueda, cada una de sus convocatorias fueron cuestionadas y sus decisiones en varios momentos no se entendieron del todo. El planteamiento en varios partidos, especialmente jugando en Barranquilla, fue amarrete y no se vio a un seleccionado jugando con naturalidad y soltura. Solamente se hizo la tarea frente a la débil Bolivia. Se criticó la alineación de jugadores como William Tesillo, Duván Zapata, y Stefan Medina, entre otros, y llamados como los de Yimmi Chará, Freddy Hinestroza, Sebastián Gómez y Sebastián Pérez. Además de las ausencias de otros con buen nivel como Teófilo Gutiérrez, Juan Camilo Hernández y Jhon Córdoba, por solo mencionar algunos.

Una Selección, sin un líder que convocara

En la Selección Colombia que salió eliminada en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 se acusó la ausencia de un verdadero líder y caudillo que apareciera en los momentos cumbre y en los que se flaqueó en el aspecto deportivo. David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y Wilmar Barrios, siendo experimentados y con mundiales encima, no alcanzaron a trascender en ese aspecto. Junto a ello, Falcao García tampoco pudo estar en varias convocatorias por sus lesiones en su tiempo en Galatasaray de Turquía y ahora en Rayo Vallecano, de España.

¿Momentos de tensión y división en el camerino?

Las versiones extraoficiales de disputas y desencuentros entre algunos jugadores de la Selección Colombia también estuvieron a la orden del día en este proceso de Eliminatorias. Después de la goleada 6-1 en Quito frente a Ecuador se habló de un cara a cara entre James Rodríguez y Luis Fernando Muriel, además de diferencias conceptuales entre David Ospina y Carlos Queiroz antes de la visita a los ecuatorianos. También recientemente se habló de un llamado de atención de Falcao García a James, luego de perder con Perú, quien salió iracundo contra los hinchas.

Los resultados de la Selección Colombia al Mundial Qatar 2022

Fecha 1: 9 octubre del 2020

Colombia 3 - Venezuela 0

Goles Colombia: Duvan Zapata, Luis Muriel (x2)

Fecha 2: 13 octubre del 2020

Chile 2 - Colombia 2

Goles Chile: Arturo Vidal, Alexis Sanchez

Goles Colombia: J. Lerma, Falcao

Fecha 3: 13 noviembre del 2020

Colombia 0 - Uruguay 3

Goles Uruguay: Edinson Cavani, Luis Suarez, Darwin Nuñez

Fecha 4: 17 noviembre del 2020

Ecuador 6 - Colombia 1

Goles Ecuador: R. Arboleda, Angel Mena, X. Arreaga, G. Plata, P. Estupiñan

Goles Colombia: James Rodriguez

Fecha 5: 3 junio del 2021

Perú 0 - Colombia 3

Goles Colombia: Yerry Mina, Mateus Uribe, Luis Díaz

Fecha 6: 8 junio del 2021

Colombia 2 - Argentina 2

Goles Colombia: Luis Muriel, Miguel Borja

Goles Argentina: C. Romero, Leandro Paredes

Fecha 7: 2 septiembre del 2021

Bolivia 1 - Colombia 1

Goles Colombia: Roger Martinez

Goles Bolivia: F. Saucedo

Fecha 8: 5 septiembre del 2021

Paraguay 1 - Colombia 1

Goles Colombia: Juan Cuadrado

Goles Paraguay: A. Sanabria

Fecha 9: 9 septiembre del 2021

Colombia 3 - Chile 1

Goles Colombia: Miguel Borja (x2), Luis Díaz

Goles Chile: J. Meneses

Fecha 10: 7 octubre del 2021

Uruguay 0 - Colombia 0

Fecha 11: 10 octubre del 2021

Colombia 0 - Brasil 0

Fecha 12: 14 de octubre del 2021

Colombia 0 - Ecuador 0

Fecha 13: 11 de noviembre del 2021

Brasil 1 - Colombia 0

Goles Brasil: Lucas Paqueta

Fecha 14: 16 de noviembre del 2021

Colombia 0 - Paraguay 0

Fecha 15: 28 de enero del 2022

Colombia 0 - Perú 1

Goles Perú: Edison Flores

Fecha 16: 1 de febrero del 2022

Argentina 1 - Colombia 0

Goles: Lautaro Martinez

Fecha 17: 24 de marzo del 2022

Colombia 3 - Bolivia 0

Goles Colombia: Luis Díaz, Miguel Borja, Mateus Uribe