Las redes sociales le sacaron 'jugo' al cara a cara entre Yerry Mina y Neymar: acá los mejores memes

Las redes sociales no perdonan y le sacaron el 'jugo' al cara a cara que hubo entre Yerry Mina, defensa de la Selección Colombia, y el delantero brasileño Neymar, en el compromiso entre la 'tricolor' y la 'caraninha' que se disputó este domingo, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por las Eliminatorias Sudamericanas.

No fue el día del astro del PSG, de Francia; Neymar no jugó a lo que tiene acostumbrados a los aficionados del fútbol y, durante uno de los pasajes del segundo tiempo, el brasileño recibió una entrada de Mina, la cual no tomó de la mejor manera y se encaró con el zaguero colombiano.

Tras el cruce de palabras, las redes sociales no se hicieron esperar e inundaron Twitter con imágenes de Yerry Mina y Neymar.

Noo neymar Yerry Mina no es una Mina pic.twitter.com/y2PdyIKcjc — Carrascaldo (@carrascaIdo) October 10, 2021

Neymar a Yerry Mina: *bailá ahora*



😅😅😅 pic.twitter.com/HcW18UgL0T — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2021

Los Simpson predijeron el romance entre Yerry Mina y Neymar. #colombiavsbrasil pic.twitter.com/hHNAMM8jMs — Berrancolico (@Berrancolico) October 10, 2021

Me gusto el liderazgo y el carácter de #YerryMina no se achicopalo mostró temple y jerarquía, habría que preguntarle a Yerry si le huele la boca a Cag... a Ney ??? 🙈🤭🤣 pic.twitter.com/b1CBxvTj9v — Martin 'Torito' Arzuaga (@arzuagatoro24) October 10, 2021

Neymar y Yerry, pico a pico pic.twitter.com/XFYoltuMZu — Arturo Pérez Santos (@LostitularesDD) October 10, 2021