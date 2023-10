Leonardo Castro sueña con un gol con Colombia: "Quiero aprovechar los 10 o 5 minutos que me den"

La Selección Colombia ya está concentrada en Barranquilla para lo que será el duelo de este jueves frente a Uruguay por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas y los jugadores dieron sus primeras impresiones este lunes, entre ellos Leonardo Castro, delantero de Millonarios que recibió el llamado de emergencia, luego de la lesión de Diego Valoyes en Juarez FC de México.

Y es que a sus 31 años, Castro fue convocado por primera vez a la 'tricolor' y como era de esperarse dejó ver su emoción. "Feliz de defender esta camiseta, no vengo por un buen momento, pero el fútbol tiene sus revanchas y quien quita que en una oportunidad que me de el 'profe', la aproveche y podamos conseguir algunos objetivos", dijo de entrada.

Luego expresó cuál fue el mensaje del técnico Néstor Lorenzo, tras llamarlo para completar el lista de convocados. "El profesor me dio la bienvenida, que aprovechara el momento, me dijo que podía tenerme cuenta para algunos minutos y si no, pues seguirlo trabajando para poderlo conseguir. Que disfrute y sepa mantener el nivel que llevo", dijo el atacante.

Cabe recordar, que, Colombia se medirá contra Uruguay este jueves a las 3:30 p.m. y las emociones de este juego las podrá vivir en Gol Caracol.com

Otras declaraciones de Leonardo Castro:

¿Cómo lo recibieron en la Selección Colombia?

"Se aprende muchísimo, el recibimiento fue lo más importante, una humildad que se les ve, es una familia. He hablado con Álvaro Montero, quien es como el papá mio acá porque desde que llegué me dijo que hiciera lo que sé hacer. Vamos por buen camino".

Con hambre de gol...

"La verdad siempre que voy al entreno pienso en un gol con la Selección y creo que se trata de esperar el momento, ya sea que me den 10 o 5 minutos y aprovechar el momento y por qué no soñar con ese anhelado gol".

Una mirada sobre Uruguay

"Sabemos que es un equipo de garra, que juega muy bien, con muy buenos jugadores, pero nosotros estamos de local, tenemos esa ventaja y esperamos hacer de la mejor manera el partido".

¿Cómo esperan que viene Uruguay?

"Vendrán a llevarse los tres puntos, pero se van a encontrar con una Selección con jugadores que vienen haciendo las cosas bien y tener precaución con algunos de ellos".

El inclemente clima en la 'Arenosa'

"El horario es bastante fuerte, pero nosotros los que estamos acá hemos jugado en Barranquilla y sabemos lo que significa y no creo que nos perjudique"