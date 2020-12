"Lo de Reinaldo Rueda para la Selección Colombia es excelente": respaldo del 'Bolillo' Gómez

Este jueves, Hernán Darío Gómez estuvo en rueda de prensa para su presentación oficial en el Independiente Medellín y, entre varios temas, habló sobre lo que sería la posible llegada de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia.

Hernán Darío Gómez, nuevo técnico del Medellín: "No somos tan pasados de moda"

Y es que el nuevo entrenador del 'poderoso' respaldó completamente la llegada del exNacional al banquillo del combinado patrio, en donde se está a la espera de la decisión para el reemplazante Carlos Queiroz .

"Lo de Reinaldo es excelente, su preparador físico es excelente, ese es el técnico para la selección, le damos todo el apoyo a él", indicó el 'Bolillo'.

Además, el adiestrador del conjunto paisa también reveló que "no quiero volver a la Selección Colombia " y recordó esos duros momentos tras su salida de la 'tricolor' en 2011.

"No supero ese momento en muchos aspectos, en otros sí, mi esposa me ha ayudado mucho. Cuando eso pasó duré tres meses encerrado en mi casa y cuando salí vi a un grupo de mujeres y me abrazó", concluyó.