"Lo importante para la Selección Colombia no es jugar bien o mal, es clasificar al Mundial de Catar"

Pese a seguir en la pelea por clasificar al Mundial de Catar 2022 y de empatar dos partidos con rivales complicados como Uruguay y el poderoso Brasil; en los últimos días se han buscado las falencias de la Selección Colombia que dirige Reinaldo Rueda. La falta de gol, planteamientos defensivos para muchos y una aparente fortaleza defensiva que se opaca con el hecho de las tapadas salvadoras de David Ospina; han sido algunos de los puntos de discusión.

De igual manera, existe debate en los medios y entre los aficionados por la posición en la que debería jugar Juan Guillermo Cuadrado este jueves contra Ecuador o por alinear dos delanteros netos y cambiar un poco el esquema de juego.

Sobre esos temas habló Gabriel Jaime 'Barrabás' Gómez, exjugador del seleccionado colombiano y con experiencia en la dirección técnica a nivel de clubes y también en selecciones, cuando acompañó a Hernán Darío Gómez en Ecuador.

"En el fútbol hablar después de los partidos es muy fácil. Para Colombia he visto críticas, a veces buenas, a veces malas y a veces con mala intención. Yo creo que la regularidad en estas Eliminatorias no ha sido la mejor de los equipos, sacando a Brasil y a Argentina que son potencias mundiales. Colombia creo que también ha tenido momentos muy buenos en los partidos, regulares y malos, como se ha visto en esta Eliminatoria en casi todos los equipos", analizó el antioqueño en la apertura de la charla con GolCaracol.com.

¿Le gustó la Selección Colombia frente a Brasil?

"Con Brasil se tuvo un primer tiempo malo de Colombia, pero el segundo fue bueno. Lo que falta es regularidad, tener más constancia durante los 90 minutos. Porque Colombia juega 30 o 35 minutos bien y en casi todos los partidos ha pasado esto, pero lo critican por los momentos malos que ha tenido. La gente piensa que jugar con Brasil es muy fácil, que cómo no le ganamos, uno se pone a atacar a Brasil y le meten cuatro o cinco goles".

¿Estamos en camino para clasificar al Mundial Catar 2022 o se ve complicado el asunto?

"Yo veo a Colombia muy serio y con muchas posibilidades de ir al Mundial por la forma de jugar, su seriedad y la actitud. De todas maneras hay que esperar, pero yo creo que Reinaldo es un hombre muy capacitado para llevar a Colombia al Mundial. Lo más importante para la Selección en la Eliminatoria no es jugar bien o mal; sino clasificar. Después es acomodar el equipo para ir al Mundial. Pero lo más importante es clasificar a Catar".

Se le ha reclamado a Rueda por no ser más ofensivo. ¿Se puede tener un esquema más agresivo a lo que se ha visto antes este jueves frente a Ecuador?

"Uno no se debe exceder en confianza, Ecuador es un equipo difícil, que juega bien, tiene buena técnica y jugadores potentes. El 4-2 yo no lo cambiaría, de ahí para adelante que Reinaldo piense cuáles son los mejores jugadores para atacar. Con Mateus y Barrios yo jugaría, la defensa igual porque es la que ha dado resultados".

Juan Guillermo Cuadrado de lateral derecho, en lugar de Stefan Medina. ¿Ese cambio le suena?

"Una defensa que ha dado resultado yo no la cambiaría, es una defensa que no nos han hecho gol y tienen entendimiento. Poner a Juan Cuadrado de lateral es ponerlo a hacer mucho más recorrido, y más en Barranquilla con un desgate impresionante por las altas temperaturas. Entonces, en vez de correr 30 o 40 metros le tocaría correr 70, se desgastaría mucho más. Yo creo que a Cuadrado lo dejaría mas cerca al área para que meta los pase gol que hace él".

Y la falta de gol...

"Colombia tiene muy buenos delanteros, a nivel internacional son muy reconocidos con sus equipos, falta Muriel. Mire que a Duván (Zapata) le dieron el jugador del mes en su equipo. Ellos (los delanteros) tienen que coger confianza con la selección. Ahí lo que pasa es que esa camisa de Colombia pesa mucho más que la de los equipos".

¿Colombia tiene una selección de jerarquía o en eso estamos equivocados?

"Son jugadores de experiencia y de recorrido importante. Son de los mejores jugadores que hay en Sudamérica, saque los de Argentina y Brasil y ahí están los nuestros, después siguen los colombianos. Yo creo que hasta muchas veces son superiores a los de Brasil y Argentina".