Lo que nadie vio de Colombia vs Uruguay: el 'Metro' fue una caldera, entre polémicas y aliento

Empate de la Selección Colombia, este jueves. El marcador final fue 2-2 contra Uruguay y la fiesta se ahogó sobre el final, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de la ciudad de Barranquilla. Los miles de aficionados se deleitaron con el juego de la 'tricolor', pero, además, pudieron ver otra cantidad de hechos, hasta extradeportivos, que llamaron la atención.

James Rodríguez, un líder nato

Desde antes del pitazo inicial e incluso durante el calentamiento, se le vio muy activo. De manera individual y acercándose a cada uno de los que lo acompañaron en la titular, les habló. Mensaje personalizado, un abrazo final y demostrando por qué fue el capitán.

'Lucho', 'Lucho', 'Lucho', el canto más repetitivo

Bastaba con que tocara el balón e inventara alguna acción para que el público se pusiera de pie, aplaudiera, se emocionara y entonara su 'Lucho', 'Lucho', 'Lucho'. Sin duda, el más querido por la gente, no solo por su pasado en Junior, sino por su talento.

Marcelo Bielsa vivió su partido aparte

A pesar de que en la mayoría del encuentro estuvo en su habitual posición, acurrucado sobre el delineado del área técnica, eso no fue impedimento para que realizara toda clase de gestos. Alzó los brazos para protestar, le pedía más presión a sus dirigidos, daba indicaciones, dialogaba con el cuarto árbitro y, por momentos, se puso histérico porque no veía los caminos.

La afición conectada desde el inicio

Así como muchas veces se ha criticado que la afición no se hace sentir tanto como se espera o necesita, dependiendo del contexto, esta vez se llevan los aplausos. Nunca dejaron de apoyar, se conectaron desde el minuto uno y vivieron el desarrollo del compromiso como si fuera una final.

Oe, oe, oe, oe, James, James

Podrán hacerlo criticado, señalado, culpado, en fin, pero siempre se termina ganando los corazones de todos. Y es que cómo no amarlo. Su magia y técnica están intactas. Podrá llegar con minutos o no, pero se pone la 'tricolor' y se transforma. Por eso, se ganó el canto de 'oe, oe, oe, oe, James, James".

James, cobijado por todos

Su excelente partido tuvo la recompensa del gol y en la celebración, no faltaron las felicitaciones, abrazos y mucho más. Esta imagen se repitió cuando salió del terreno de juego, siendo sustituido. De hecho, lo que se robó las miradas fue el fraternal beso en la mejilla que le dió Néstor Lorenzo. Fue un encuentro para reencontrarse y reconectarse, casi como un desahogo

Piero Daniel Maza recibió 'palo' de lado y lado

El árbitro chileno, que dirigía su primer encuentro en Eliminatorias, no la pasó nada bien. Desde el principio, sus decisiones no gustaron mucho y con quien tuvo mayor cruce de palabras fue con James Rodríguez, que hizo sentir su capitanía. Pero no fue el único. Con Luis Díaz, Frank Fabra y Santiago Arias también tuvo sus encontrones. Y si en Colombia llovía, por Uruguay no escampaba. También recibió el disgusto de Darwin Núñez, Naithan Nández y el cuerpo técnico.

Los uruguayos se hicieron sentir

A pesar de que eran pocos, cantaron, gritaron y alentaron como si fueran miles. Por supuesto, en el segundo gol fue el clímax. Desahogo, gritos y locura. Buen ambiente armaron los charrúas, que fiel a su estilo no niegan ni un solo sentimiento de apoyo y pasión.

El VAR, gran protagonista

Su primera intervención fue en el primer tanto uruguayo. Reclamaban mano en la definición, pero se resolvió rápido y no hubo problema. Y luego volvió a aparecer, esta vez en la segunda anotación de Colombia. También pedían mano, pero el desenlace fue el mismo: cero inconvenientes y válido.