Los grandes ausentes de la Selección Colombia: entre lesiones y decisiones técnicas

Néstor Lorenzo dio la lista de convocados para los próximos partidos de la Selección Colombi a frente a Brasil, en Barranquilla, y Paraguay, en Asunción. Más allá de los 26 convocados, resaltan algunos nombres por su ausencia.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Wilmar Barrios, Harold Preciado, David Ospina, Falcao García, Yerry Mina y Miguel Borja son algunos de los nombres que no están presentes en el listado presentado por el estratega argentino.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández

El delantero del Columbus Crew es uno de los atacantes que mejor presente ha tenido en los últimos días y ya registra 19 goles en el año, en el fútbol de los Estados Unidos. Incluso, en el último mes ya tiene cuatro anotaciones.

El pereirano no ha sido tenido en cuenta en el camino al Mundial de 2026 y su última actuación con la Selección Colombia sigue siendo el partido de fogueo frente a Estados Unidos, el 29 de enero de 2023, donde fue titular y actuó 68 minutos.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien no fue convocado a la Selección Colombia contra Uruguay y Ecuador Getty Images

Wilmar Barrios

Uno de los grandes referentes de la Selección Colombia no estará presente en el próximo partido. El mediocampista Wilmar Barrios no fue llamado por Néstor Lorenzo, en una sorpresiva decisión técnica. En la doble fecha de octubre, el hombre del Zenit fue titular frente a Uruguay pero estuvo en el banco contra Ecuador, donde ingresó en el minuto 88.

Fue titular y jugó los 90 minutos en el último partido del Zenit, por lo que se descarta que su ausencia haya sido por lesión.

Wilmar Barrios, jugador de la Selección Colombia en un partido contra Uruguay AFP

Harold Preciado

Uno de los delanteros colombianos que pasa por un buen momento es Harold Preciado, quien actualmente es el máximo artillero del fútbol mexicano, con 11 anotaciones en los 16 partidos que lleva la Liga Mx. Su último partido con la 'tricolor' sigue siendo el 30 de marzo de 2022, cuando estuvo en la victoria 1-0 frente a Venezuela.

Harold Preciado brilla en el fútbol de México con el Santos Laguna. @ClubSantos

David Ospina

No se tiene mayor información sobre el antioqueño. No ha vuelto a ver la acción con Al-Nassr, aunque hace parte de los entrenamiento con la escuadra árabe, tal y como se ve en las redes sociales. Extraoficialmente se indicó que no pudo ser inscrito por el club. Su último partido fue el 14 de enero, cuando se lesionó y tuvo que pasar por los quirófanos.

David Ospina, arquero de Al-Nassr. @AlNassrFC

Falcao García

Después de su doblete frente a Lugones en la Copa del Rey, se alcanzó a pensar que el delantero Falcao García podría volver a una convocatoria con la Selección Colombia; sin embargo, no fue así y también está ausente en el listado que se conoció este jueves. De esta manera, el 'Tigre' cierra el año, sin participación en los juegos de Eliminatorias.

Lamento de Radamel Falcao García, con la Selección Colombia AFP

Yerry Mina

Aunque ya está siendo convocado con Fiorentina, Yerry Mina tampoco estará presente frente a Brasil y Paraguay; cabe recordar que viene de una lesión, que lo sacó de las canchas por un par de semanas. En el partido frente a Chile, solamente estuvo 23 minutos, cuando tuvo que ser sustituido.

Yerry Mina, defensor colombiano que la actualidad milita en la Fiorentina de la Serie A. JUAN BARRETO/AFP

Miguel Borja

En el mes de octubre, Miguel Ángel Borja anotó cuatro goles con River Plate, pero volvió a estar ausente en la convocatoria con la Selección Colombia. Desde el final de las Eliminatorias a Qatar 2022, no ha sido llamado.