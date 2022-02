Los pecados que tienen a la Selección Colombia lejos del Mundial de Catar 2022

Reinaldo Rueda

El técnico de la Selección Colombia no ha podido armar un colectivo, un grupo capaz de sortear las dificultades que se han presentado en los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. El vallecaucano también ha sido cuestionado por sus convocatorias. Además se le acusa por no ser vehemente, ni transmitirle a sus jugadores temple y carácter. A eso se suma que pocas veces acierta en los cambios durante los partidos.

Estrellas, en horas bajas

Figuras mundialistas como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe, Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Wilmar Barrios no han estado a la altura, ni han mostrado el mejor nivel defendiendo los colores del seleccionado colombiano. En ese orden de ideas, el nivel de James es bajo, solamente mostró chispazos y no marca la diferencia de otros tiempos. Cuadrado no es el mismo desequilibrante de Juventus, de Italia.

Sin goleador de casta

El profesor Rueda ha recurrido a hombres como Rafael Santos Borré, Falcao García, Miguel Ángel Borja y Duván Zapata; pero ninguno ha respondido, ni ha logrado marcar la diferencia. Prueba de ello es que se acumulan 646 minutos sin anotar. Desde septiembre del año pasado, no se anota. Los volantes tampoco pisan el área con propiedad y ese ha sido un craso error en el camino a Catar 2022.

Se apagó la nueva estrella

Sin tener un concepto colectivo definido, ni tiempo para trabajar, en las Eliminatorias hay que recurrir a las individualidades para buscar desequilibrio. Y en ese sentido, nuestra figura actual es Luis Díaz. El guajiro no ha podido marcar la diferencia vestido de amarillo, tal y como lo venía haciendo en Porto, de Portugal. En los momentos clave, el nuevo futbolista de Liverpool no apareció, ni no dijo presente.

¿Los directivos qué?

En todos los fracasos deportivos los dirigentes tienen su cuota de responsabilidad. Liderados por el presidente de la FCF Ramón Jesurún, se falló primero en la elección del portugués Carlos Queiroz para sustituir a José Pékerman. No se tomaron correctivos para buscar un mejor nivel con el europeo sentado en nuestro banquillo. Tampoco se hizo evidente un malestar con los jugadores tras las penosas goleadas 3-0 con Uruguay y 6-1 contra Ecuador. Ahora con Reinaldo Rueda como DT no se han dado los resultados.