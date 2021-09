"Los sueños sí se cumplen": Andrés Andrade, la historia detrás de su debut en la Selección Colombia

Bien dice una popular frase que "nunca es tarde para que los sueños se hagan realidad", y de eso sí que sabe Andrés Andrade. A sus 32 años y tras varios esfuerzos y sacrificios, debutó con la camiseta de la Selección Colombia.

Aconteció el pasado 2 de septiembre, fecha que de seguro quedará grabada en su mente y corazón, en el empate 1-1 frente a Bolivia, en La Paz, por la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022.

No fue titular, pero el solo hecho de estar junto a los históricos de nuestro país como Falcao García, David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, entre otros, ya era un paso grande. Además, sabía que en algún momento llegaría su oportunidad.

Y así fue. Para el inicio del segundo tiempo, en el estadio Olímpico Hernando Siles, el director técnico Reinaldo Rueda confió en él y lo mandó a la cancha, en reemplazo de nada más y nada menos que Juan Fernando Quintero.

Con una sonrisa en su rostro, pero también con algo de nerviosismo (apenas normal), el 'Rifle' estaba cumpliendo uno de sus más grandes sueños, que tanto anhelo, deseó desde sus inicios y trabajó para algún día estar donde estaba.

Jugó los 45 minutos restantes y hasta tuvo una opción clara de gol, la cual, infortunadamente, no terminó en el fondo de la portería por escasos centímetros. Sus sensaciones fueron buenas y por eso, luchará para que sea la primera de muchas.

Meses de muchos cambios para Andrés Felipe Andrade. De ser figura en México a regresar a Colombia, sacrificando su estabilidad y la de su familia. Cambio radical, pero que dio sus frutos. Figura en Atlético Nacional y a la Selección Colombia.

Parece fácil cuando se escribe, pero detrás hay una historia llena de alegrías, tristezas, frustraciones, resiliencia, lucha, sacrificios, esfuerzos, apoyo familiar, en fin. Muchos capítulos que vale la pena conocer para entender más este paso.

Por eso, en Gol Caracol entrevistamos a Daniela Sandoval, esposa del 'Rifle', quien no ocultó su felicidad, con cierto tono de nostalgia, mientras relataba cada uno de los momentos que vivieron como familia hasta llegara a donde están.

¿Cómo han sido estos días, desde que salió la convocatoria?

"Han sido especiales, llenos de muchos sentimientos, en especial de felicidad. Eso sí, también algo nostálgicos porque se pone a recordar sus inicios y dice que los esfuerzos valieron la pena. Todo ha sido lindo. Los sueños sí se cumplen, esa ha sido una frase que hemos utilizado mucho en este tiempo"

Y el debut...

"Más especial aún. Será una fecha que quedará en la familia y en nuestros corazones. Este sueño pasó de ser solo de él a ser de todos. Hablé con él y está muy contento. Cuando trabajas duro por cumplir esos objetivos y se hacen realidad cuando menos lo esperas, todo es mucho más bonito"

¿La Selección Colombia siempre fue el gran sueño de Andrés Felipe?

"Desde que lo conozco, siempre ha tenido esa meta. Se lo había marcado como un objetivo a largo plazo y mira. De hecho, cuando nos conocimos en el Deportes Tolima, me dijo que se iba al América de México con el fin de llegar a la Selección. Es algo que ha tenido muy presente y por lo que trabajó día a día"

¿Cómo ese proceso empieza a dar frutos?

"Al llegar a México, nos enfrentamos a oportunidades grandes, pero no se le daba. Estaba lejos, pero jamás perdimos la fe. La decisión de regresar a Colombia, se tomó porque 'Pipe' decía que no se podía retirar sin ir a la Selección Colombia y que regresar al país era el puente perfecto. Llegamos y trabajó duro. Eso se veía reflejado cada ocho días, siendo figura en Atlético Nacional. Ahí, se fue materializando"

¿Fue cuando más cerca lo vieron?

"Sí, la expectativa era grande. Además porque la gente lo pedía para la Selección. Fue, en ese momento, donde la ilusión, que tal vez se había perdido un poco en México, volvió. Llegó la Copa América y el rumor se hizo fuerte; no sabíamos qué hacer. De hecho, teníamos las vacaciones programadas para mitad de año y las aplazamos varios días, esperando ese llamado (risas). Finalmente, no se dio y fue un golpe duro"

¿Qué impacto tuvo esa decisión en el 'Rifle'?

"Él se bajoneó bastante porque pensábamos que esa era la oportunidad. Llegó a pensar que si no había sido ahí, no sabía cuándo. Pero el papel de la familia fue fundamental. Ahí, empezamos a trabajar su mente, a decirle que no perdiera la fe y que luchara, hasta que se mentalizó y siguió siendo figura, destacándose y, finalmente, llegó la convocatoria. Fue una felicidad enorme en la casa. Esto llegó de manera sorprendente"

¿Ese fue el momento más complejo de todo este proceso?

"Hubo varios. Ahora, hemos pasado por muchas cosas en el fútbol. Él ha estado en grandes equipos, siendo titular y en otros, pasó días duros. Pero todo eso va creando experiencia y madurez. Eso sí, en Atlas, tuvimos un año difícil. Él no ha sufrido casi lesiones, pero justo allí, se presentó una y, además, no estaba tan en los planes del técnico. Fue complejo"

¿Cómo se levantaron de ello?

"La confianza es importante y cuando llegamos a Colombia, tras ese año difícil, tuvimos un lindo recibimiento, la hinchada siempre ha confiado en él, Atlético Nacional le ha brindado su confianza y todo empieza a cambiar. Puso en práctica esos buenos y malos momentos que vivió y sirvió. En mi concepto, este es el mejor momento de su carrera, no solo en lo futbolístico sino también en lo mental. Ya se comporta de una manera más madura y es referente de sus compañeros"

Más allá de lo deportivo, ¿ese cambio en su mentalidad ayudó a cumplir el sueño de la Selección?

"Claro. El técnico de la Selección Colombia y su equipo de trabajo no solo buscan futbolistas que jueguen bien, también que emocionalmente estén preparados y que, con su experiencia, aporten. Se necesita estar con confianza y recibir el apoyo de la gente. Ese es su diferencial. Además, de tantos momentos fuertes que vivió, llegó a estar donde está. A veces se ríe y se goza, pero en otras se llora, y todo eso hace que se crezca"

Estando concentrado con la 'tricolor', ¿Qué le ha comentado?

"Yo soy muy preguntona con él y le digo que me cuente todo (risas). Desde el día que lo convocaron junto a los jugadores a nivel nacional, su corazón estaba a mil y me decía que la Selección es otro mundo, desde la preparación, la alimentación y otros factores, hasta el nivel deportivo que se ve. Se lo está gozando como un niño (risas)"

¿Y en cuanto a sentimientos?

"Es lo que siempre soñó y quiere disfrutar cada instante. Eso sí, a veces no se lo creía. Cuando fue al morfociclo, me decía que hasta que no estuviera allá, con la camiseta que dijera 'Andrés Felipe Andrade', no lo iba a creer. Ahora que está allá, es un algo muy grande. Se lo merece. Por eso, le digo que se sienta como un grande porque si está ahí, es por algo"

¿Cómo ha sido compartir con las grandes figuras del fútbol colombiano?

"Las expectativas que tenía, las ha llenado al 100%. Ha compartido con jugadores que siempre ha admirado como Juan Guillermo Cuadrado, Falcao García y David Ospina. Es bonito que, hoy, se pueda sentar con ellos, cruzar palabras, recibir consejos y demás. Me dice que lo han recibido de la mejor manera y que todos son muy buenas personas"

Ahora, ¿Qué sigue?

"Hace unos días, me dijo: 'amor, creo que ya me puedo morir tranquilo' (risas). Le respondí que no porque hay que ir por más y él lo sabe. 'Pipe' es de esas personas que quiere algo y cuando lo consigue, quiere más y más y más. Quería ir a la Selección y lo cumplió. Antes me decía que así jugara dos minutos, pero que quería ser convocado. Ahora que ya está allá, sueña con ganarse la titularidad y quedarse allí para las Eliminatorias y, por qué no, el Mundial"

¿A nivel de clubes?

"Ese también lo tiene muy claro. Otro objetivo es ser campeón de la Liga con Atlético Nacional. Se lo merece muchísimo. Las cosas se le están dando por todo lado, el equipo está muy bien y eso hace que su fútbol también resalte. Ojalá se le siga dando y que este sea el primer paso para continuar con este proceso"

¿Le comentó algo del gol que erró frente a Bolivia?

"Ese ha sido el tema. Le pregunté que qué pasó y me dijo que debió haberle pegado con los tres dedos. Ahora, más allá de eso, le hice saber que si generó esa oportunidad de gol es porque estaba haciendo las cosas bien, yendo hacia adelante y cumpliendo con lo que le habían pedido. Lo importante es que participó. Eso sí, si nos dolió a todos ese fallo, a él más. En el fútbol pasa eso y vendrán más opciones. En algún momento, se le abrirá el arco. Esas vivencias lo harán más fuerte"