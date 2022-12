Luis Alberto García: “Voy a trabajar y a aprender para mostrar en lo que he mejorado”

El portero colombiano de 21 años habló, este miércoles, con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y comentó sus impresiones sobre su llamado a la Selección Colombia Sub 23, además de su recorrido en el Sevilla, de España.

Luis Alberto García, portero del cuadro andaluz, quien fue convocado con la Selección Colombia Sub 23, del técnico Arturo Reyes, comentó que su deseo para los partidos preparatorios es "aprender y tener minutos con el combinado nacional".

La tricolor jugará contra Brasil, el 5 de septiembre y frente a Argentina el 8 del mismo mes. Estos juegos serán fuera de territorio nacional y como fogueos para el Torneo Preolímpico a disputarse en nuestro país en 2019.

De igual manera, el guardameta comentó sobre sus características de juego, el tipo de arquero que es, y de su presente en el club sevillano.

La convocatoria y la reacción de su club

“Me sorprendió porque después del llamado, el cuerpo técnico y la plantilla me apoyaron. Es mi segundo año en Sevilla, me dijeron que iba a hacer falta, porque en Segunda B no para la competición cuando hay fecha FIFA, entonces me perderé alguno que otro partido.”

Su proceso en las categorías inferiores

“He estado en los tres sudamericanos de las diferentes categorías de la Selección Colombia, Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Ahora voy para mostrarme, para que el 'profe' Arturo Reyes me vea, para mostrar en lo que he mejorado; entonces voy a trabajar y a aprender".

La actualidad con su club

"Muy contento en mi etapa en Sevilla. Estoy aprendiendo con el primer equipo y con el filial, estoy contento en club espero seguir muchos años allá. Estoy atajando como titular, hice la pretemporada con el primer equipo, pero necesito minutos y prefiero jugar, a estar de tercero arquero en el cuadro principal".

Lo que ha mejorado en España

"Soy un arquero joven, tengo 21 años, he mejorado en el juego de pies. En mi club el juego pasa por el arquero, hay jugadas ensayadas que hago desde el saque de meta, los entrenadores me han ayudado y eso es lo que he mejorado".

La estatura de los arqueros

"En los últimos años, los arqueros de renombre son altos y de mínimo 1.90, ese es el prototipo ahora. Sin embargo, he tenido compañeros que no son altos pero que tienen otro tipo de características".