Luis Amaranto Perea: "Más allá del invicto, lo más importante es que defendemos un prestigio"

La Selección Colombia venció de 3-2 a su par de México este sábado en un partido preparatorio jugado en el estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, y continúa imbatida desde que la dirige el entrenador argentino Néstor Lorenzo. La 'tricolor' fue de menos a más, pero al final se quedó con el triunfo y precisamente para dar sus impresiones del mismo, Luis Amaranto Perea habló en rueda de prensa.

El asistente de la 'tricolor' se refirió a la reacción que tuvo el plantel para darle la vuelta el marcador frente a los mexicanos. Alabó el trabajo de Lorenzo en la charla técnica.

"Muchas veces cuando se plantea un partido y cuando conoces poco el rival, para nosotros eran jugadores jóvenes, no era la habitual. Para ellos quizás también era complejo. En los segundos tiempos, y no es que pasa cuando tenemos que remontar, sino cuando hemos ido ganando, empatando. En el segundo tiempo ya tenemos un análisis de lo que se ha ido presentado y es ahí donde Néstor (Lorenzo) hace las correcciones. El mensaje siempre ha sido el de ir hacia adelante, no hemos planteado un partido para esperar, nuestro intención es provocar el error y aprovecharlo y para hacerlo debemos ser valientes", sostuvo.

A su vez, el exDT del Junior de Barranquilla le dio el 'pulgar arriba' a los futbolistas que supieron interpretar el juego en la parte complementaria. Se mostró contento por el triunfo.

"Los jugadores son los que interpretan y resuelven, pero en este caso tengo que darle merito a Néstor porque sabe cómo tocar la tecla en esos momentos indicados, estamos contentos", continuó Perea.

Colombia y México en acción de juego. Juan Camilo 'Cucho' Hernández (9) intenta hacerse con el control del balón. Omar Vega/Getty Images

Otras declaraciones de Luis Amaranto Perea:

*El proyecto de Colombia en la era Lorenzo

"Creo que muchas cosas buenas hemos hecho, más allá del invicto, la verdad eso no se comenta, lo más importante es que la información que le damos es que defendemos un prestigio. Conseguir un prestigio en la Selección es muy difícil, pero sino tienes cuidado se te va, y siempre está en riesgo ese invicto. Cuando sales a cuidar cosas que simplemente son números te puedes equivocar; nosotros no hablamos de invicto, sino de ganar, de salir a competir, de salir a ganar y hacerlo mejor que el rival y a partir de ahí las cosas van saliendo".

*Lo que sigue para Colombia el 2024

"Nuestro principal objetivo es ir al Mundial otra vez y en esa construcción soñamos ganar porque la Selección ganar, obviamente queremos competir y llegar lo más lejos en la Copa América".