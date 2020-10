Luis Augusto García: “Colombia tiene mejor Selección que Chile, auguro un buen resultado”

La Selección Colombia ilusionó con su debut en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022. Su triunfo, inobjetable, frente a Venezuela por 3-0, dejó bien parados a los dirigidos por Carlos Queiroz de cara a lo que se viene.

Y sin necesidad de entrar en triunfalismos, pues esto hasta ahora empieza, sí es válido rescatar que se cumplió con creces el primer objetivo y hay cómo ir por la siguiente meta: sacarle puntos a Chile, un rival directo para las aspiraciones de la ‘tricolor’ de clasificarse a su tercer Mundial de manera consecutiva.

En frente se tendrá a un equipo dirigido por el colombiano Reinaldo Rued a, quien ya ha enfrentado a esta Colombia en dos ocasiones, siendo incluso superior y merecedor de la victoria; tal como ocurrió en los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019.

El escenario de este martes será un vacío estadio Nacional de Chile. La última vez que Colombia ganó allí fue el 2 de septiembre de 2000, en las Eliminatorias del Mundial de Corea y Japón, con un golazo de chilena de Jairo ‘El Tigre’ Castillo. En el banco, otro viejo conocido de nuestro fútbol: Luis Augusto ‘Chiqui’ García.

“Son muchos recuerdos los que se me vienen a la mente de este partido. Ellos estaban en un muy buen nivel, con una Selección llena de figuras, y fue valiosísimo haberles ganado en su momento. No fue fácil y gracias a la entrega e inteligencia de los jugadores dentro del campo, se logró”, le dijo uno de los técnicos más ganadores del balompié nacional a GolCaracol.com.

Y es que después de esa victoria, Colombia volvió al estadio Nacional y sacó un 0-0 en las Eliminatorias para el Mundial de Alemania, cayó 4-0 en las clasificatorias para el Mundial de Sudáfrica y rumbo a Rusia 2018 logró un empate 1-1.

Cabe recordar que el último triunfo en Chile, se consiguió en las Eliminatorias para el Mundial de Brasil, jugando en el estadio Monumental. Dicho encuentro finalizó 3-1, con José Pékerman como técnico.

“Ganar de visitante en unas Eliminatorias es algo muy especial . Son momentos agradables, invaluables e imborrables. Nosotros esa vez, con esos tres puntos, avivamos nuestra ilusión de clasificar a un Mundial, que jamás se perdió; por más que otros intentaron apagarla”, rememoró un ‘Chiqui’ García a quien todavía le duele la forma en la que salió de la dirección técnica de la Selección Colombia.

“Nosotros les ganamos a Perú y a Chile, allá. Estábamos a un punto de clasificarnos, pero nos sacaron de la nada”, afirmó.

Sin embargo, el ya retirado entrenador da un salto a la página de aquel amargo momento en su carrera, para analizar esta Selección de Queiroz.

“No lo conozco personalmente, pero es una persona muy inteligente. Se nota que conoce muy bien a los jugadores. Es una persona de una experiencia envidiable. Y pueda que en algún momento se equivoque, pero no se le puede objetar nada porque está haciendo un gran trabajo”, afirmó.

Sobre la presentación de Colombia en Barranquilla, ‘El Chiqui’ aseveró que “fue una buena práctica de fútbol. Yo lo tomé como un entrenamiento en donde se vio las capacidades y la técnica de los jugadores. Salieron al campo a divertirse. No pareció un partido de Eliminatorias. Pero fue todo mérito de la Selección, que hicieron ver mal a una Venezuela que siempre ha sido muy difícil”.

“Me gustó mucho lo que hizo Johan Mojica . Con pena debo admitir que no lo tenía, pero me dejó gratamente sorprendido. Esa es la ventaja de Queiroz, por posición tiene tres opciones de primer nivel para elegir. Esta Selección presume de jugadores sumamente profesionales y que están capacitados para superar cualquier obstáculo”, continúo.

Y es que justamente por esa razón, García no tienes dudas a la hora de afirmar que el próximo martes (7:30 p.m. por Gol Caracol y GolCaracool.com) Colombia puede seguir con su racha de victorias.

“Colombia y Chile llegan con presentes diferentes. Nosotros vamos motivados por lo que se consiguió. Pero auguro un buen resultado porque hombre por hombre, Colombia tiene mejor equipo”, finalizó.

