Luis Carlos Perea: "La temperatura le servirá a la Selección Colombia si sale a presionar a Chile"

La Selección Colombia ya está lista para recibir a Chile y en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron hace pocoas minutos con Luis Carlos Perea y uno de los temas más importantes es la temperatura de Barranquilla.

"La temperatura nos va a servir si el equipo colombiano sale a presionar, eso era lo que nos decía 'Pacho' (Maturana) y 'Bolillo' (Gómez), para sacarles el aire que podían tener", expresó de entrada el exjugador.

¿Cuándo es el partido de Colombia vs Chile?

Día: Jueves 9 de septiembre

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Metropolitano - Barranquilla

Además, reveló los futbolistas que le gustaría ver, este jueves, en el frente de ataque del combinado nacional, en las Eliminatorias Sudamericanas.

"jugaría con dos delanteros, con Falcao García, por algo lo llamaron y será un punto de referencia importante para todos, y Roger Martínez", agregó.

Y, también, resaltó cómo debe conformar la línea de volantes Reinaldo Rueda, para salir a buscar la victoria, en el 'coloso' de la ciudadela.

"Necesitamos dinámica, Juan Fernando no es que la tenga, me gustaría más Cuadrado por dentro, me atrevería a poner a Cuadrado a jugar por dentro, como jugó frente a Paraguay", concluyó.

