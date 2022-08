Luis Díaz: "En la Selección Colombia hay que hacer un gran equipo, una gran familia"

Con gran expectativa se espera la primera convocatoria de la Selección Colombia de mayores por parte del nuevo entrenador Néstor Lorenzo, quien tiene en su camino los partidos de preparación frente a Guatemala, el próximo 24 de septiembre en Red Bull Arena de New Jersey, y el 27 de septiembre contra México, en el estadio Levi's Stadium de Santa Clara, en California. Y con respecto a esos compromisos que se avecinan, hace pocos minutos se refirió Luis Díaz , figura de Liverpool de Inglaterra.

“Queremos arrancar de muy buena forma y ver lo que serán los amistosos que vamos a tener para irnos conociéndonos cada uno entre jugadores y el cuerpo técnico, para hacer una gran familia y una gran Selección”, expresó el guajiro en entrevista este jueves con 'Espn'.

Publicidad

Aunque ya han pasado los meses desde que se confirmó la eliminación del seleccionado colombiano del Mundial de Qatar 2022, a Luis Díaz aún se le nota con esa tristeza y dolor por no haber podido cumplir con uno de sus grandes objetivos.

Por eso mencionó que “lástima que no pudimos estar en el Mundial, pero bueno ahora con las nuevas caras vamos a intentar contrarrestar lo que no hicimos en las eliminatorias pasadas. Me veo clasificando de la mano del cuerpo técnico (de Néstor Lorenzo), y de cada jugador que tenemos, de gran calidad, para estar en un Mundial".

Publicidad



El estelar jugador de Liverpool agregó que "intentamos dar lo mejor de nosotros, como siempre lo hacemos, y tratar de estar unidos”.

Para Luis Díaz la temporada en la Premier League de Inglaterra llegó con el ambiente tenso, todo porque el conjunto que dirige Jurgen Klopp empató dos compromisos, frente a Fulham y Crystal Palace, y perdió, en la presente semana en su visita a Manchester United. Ahora, este sábado Liverpool volverá a saltar a la cancha para enfrentarse en Bournemouth, con la obligación de buscar la primera victoria de la temporada 2022-2023.