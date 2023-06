Luis Díaz: "En la Selección Colombia no nos pasa por la cabeza no estar en el próximo Mundial"

Luis Díaz es referente de la actual Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo. Su presencia en el Liverpool como hombre importante, sus cualidades futbolísticas y su personalidad son ponderadas en el seleccionado colombiano, que este viernes se enfrentará con su similar de Irak, en el primer partido de la fecha FIFA y que se jugará en Valencia, con transmisión EN VIVO de Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Y fue precisamente Díaz Marulanda el hombre que apareció este jueves en rueda de prensa, para atender a los periodistas.

De vuelta en Selección

"Muy contento, como siempre. Es un privilegio volver a la Selección Colombia, acá estar representando a la Selección, siempre estuve pendiente cuando estuvieron jugando (los otros preparatorios), haciendo esos amistosos también. Creo que se han venido ganando muchas cosas, conociendo no solo a los demás jugadores, sino también con el cuerpo técnico. Cada compañero viene dando lo mejor, ojalá sigamos así y lo sigamos haciendo bien".

Publicidad

Los jugadores nuevos

"Los que han venido llegando a Selección Colombia se han venido acoplando, los que están ahora, los que están llegando, todos hacemos parte de la Selección. El profe Lorenzo viene viendo a jugadores, todos pertenecemos a la Selección Colombia, ya se vio que muchos están mejorando más, y eso es importante. Cada quien sabe qué debe hacer cuando viene, es importante eso".

La lesión que tuvo

"Venía en un momento magnífico, con buena participación, bastante feliz en Liverpool; pero ocurrió la lesión, fue fuerte en lo personal, pero fue algo de lo que pues supe salir, me motivé muchísimo más. Ahora puedo hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol, también volver a la Selección, de mi parte haré mí juego, no vengo a demostrar más o menos, lo que vengo haciendo en la Selección siempre. La unión hace el equipo, estamos para eso acá".

Publicidad



Los objetivos

"Como lo recalcó el profe acá, vamos a tratar de meternos al Mundial, es el más grande objetivo, la Copa América también. Cada partido, cada juego es para tratar de sacar adelante los tres puntos. Hay que arrancar la Eliminatoria muy bien. No nos pasa por la cabeza no estar en ese Mundial de 2026. Lo que hay es que trabajar para estar allá".

Hora y dónde ver Colombia vs. Irak EN VIVO este viernes 16 de junio de 2023

El partido entre la Selección Colombia e Irak se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol, señal principal de Caracol Televisión, y también en www.golcaracol.com. La transmisión arrancará desde la 1:30 de la tarde y el balón se moverá desde las 2 de la tarde, con el trabajo de todo el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet.