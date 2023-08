Luis Díaz: “En la Selección Colombia sabemos que debemos arrancar bien las Eliminatorias, es clave”

Luis Díaz habló de todo un poco, este jueves, en una entrevista con ‘ESPN’ y allí se refirió entre tantos temas, a la Selección Colombia, a pocas semanas de comenzar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Hemos tenido buenas sensaciones desde que arrancamos con el proceso con el profe Néstor Lorenzo. Se ha visto un equipo muy compacto, sólido, hemos tenido una buena racha, es importante para lo que se viene. En los amistosos nos fue muy bien”, mencionó el atacante guajiro del Liverpool.

Además, Luis Díaz y sus compañeros de la Selección Colombia, son conscientes que deben comenzar de buena manera las Eliminatorias, ya que antes de terminar el 2023 se disputarán seis partidos, por lo que hay 18 puntos en juego.

“Cada compañero que llega a la selección, nuevo o no, creo que cada vez está mejor, entonces es importante para nosotros arrancar con una buena sensación de victoria, porque es importante. Debemos arrancar con pie derecho, sabemos lo clave que son los primeros partidos para no dejar puntos atrás y arrancar de buena manera, debemos hacer buenos partidos y tenemos equipo con que hacerlo”, dijo el nacido en Barrancas.

Y Luis Díaz confía en lo que se viene haciendo y en los grandes futbolistas que hay en nuestro país, para volver a un Mundial.

“Se ha visto un buen proceso, gran equipo, compacto, haciendo cosas buenas y sé que esta vez se nos va a dar, vamos a lograrlo con la ayuda de Dios, y vamos a ayudar”, aseveró el atacante colombiano.

Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia Getty Images

Para terminar, Díaz Marulanda se refirió a si se siente como uno de los referentes de la Selección Colombia, por su gran nivel y por estar en un club top de Europa y de la liga más competitiva del mundo, la Premier League.

“Cada vez lo he sentido un poco más, el trato que me dan mis compañeros, el cuerpo técnico, todo eso lo he sentido más hoy en día. Pero lo tomo normal, tranquilo. Todo es a su tiempo, lo que le he dado a la selección o acá en el Liverpool me lo he ganado y seguiré con esa mentalidad de conseguir con los pies en la tierra, de saber que el día a día que estoy haciendo y trabajando será mejor y ojalá siempre trae de ser una gran ayuda, no solo para mis compañeros sino todos en general”, concluyó Luis Díaz.